Fomento del turismo de la isla de Ibiza se adhiere a la iniciativa Turismo Que Suma

Fomento del Turismo de la isla de Ibiza ha anunciado su adhesión a Turismo Que Suma, una iniciativa promovida por EXCELTUR que reúne a empresas, asociaciones, destinos e instituciones comprometidas con la promoción de un turismo que genere valor para los territorios y para las personas que viven en ellos.

Un paso muy importante ya que como ha confirmado la asociación que presidente Alejando Sancho, con esta adhesión Fomento del Turismo se suma "a una red de entidades que comparten el objetivo de contribuir a una comunicación basada en ejemplos reales sobre la aportación del turismo al desarrollo económico, social y cultural de los destinos" yendo en la línea que desde hace más de 90 años lleva a cabo la entidad "para dar a conocer Ibiza como un destino de calidad, promoviendo una oferta turística diversa y poniendo en valor nuestro patrimonio, la cultura, la gastronomía, el deporte, el bienestar y el turismo de reuniones y congresos, entre otros ámbitos que forman parte de la identidad de la isla".

Y en este sentido, la entidad ha confirmado "que supone un paso más en ese compromiso, compartiendo una iniciativa que promueve una visión del turismo basada en la colaboración, la sostenibilidad y la creación de valor compartido para residentes, visitantes, empresas e instituciones" y que con ello "se contribuirá a difundir mensajes y acciones que ayuden a mostrar cómo el turismo forma parte del desarrollo de los destinos y favorece la conservación del patrimonio, el impulso de la actividad cultural, la dinamización de la economía local y la proyección internacional de lugares como Ibiza".