Leonardo Metastasio: "Queremos que los turistas descubran Formentera también de noche y durante todo el año"

Leonardo Metastasio, director insular de Turismo de Formentera ha destacado en Más de Uno Ibiza y Formentera, desde la World Travel Market de Londres, la apuesta de la isla por el astroturismo como una nueva forma de atraer visitantes fuera de la temporada de verano a través de actividades de observación astronómica vinculadas al proyecto Formentera mira al cel y al mismo tiempo ha defendido la necesidad de conseguir que los turistas británicos prolonguen sus estancias en la isla.

No en vano, según Metastasio, Formentera "quiere demostrar que sus atractivos turísticos van mucho más allá de sus playas y sus aguas cristalinas" aprovechando esta certificación como Destino Turístico Starlight que según el director insular "constituye una oportunidad para impulsar nuevas experiencias relacionadas con la observación del cielo a través de actividades desarrolladas en colaboración de la Asociación Astronómica de Formentera y que han evolucionado desde las primeras observaciones de la Luna hasta sesiones con instrumentos especializados para contemplar objetos del espacio profundo".

Imagen del stand de Formentera en la WTM de Londres | Redacción

Además, Metastasio ha destacado que una de las principales ventajas del astroturismo "es que permite disfrutar de Formentera fuera de los meses tradicionales de sol y playa, ya que el cielo ofrece diferentes posibilidades de observación según la época del año" siendo, según sus palabras, "el periodo que comienza en octubre el más interesante para contemplar determinadas constelaciones y fenómenos astronómicos". Y de hecho, el próximo 18 de noviembre está prevista una observación astronómica en el Molí Vell de la Mola, abierta a todas las personas interesadas y ya se está preparando una nueva actividad para los días 18 o 19 de diciembre en Sant Francesc, coincidiendo con la programación navideña, aunque la fecha definitiva todavía está pendiente de concretarse.

Respecto al mercado turístico británico, el director insular ha reconocido que todavía existe un importante margen de crecimiento para Formentera, "especialmente porque muchos visitantes del Reino Unido se alojan en Ibiza y únicamente realizan excursiones de un día a la isla" y por ello el objetivo de la promoción turística "es conseguir que estos viajeros descubran otros atractivos del destino y decidan regresar para disfrutar de estancias más largas".

Y en este sentido, Metastasio ha explicado que algunos turistas británicos que conocen Formentera durante sus vacaciones en Ibiza "regresan posteriormente para pasar más tiempo en la isla lo que convierte a este mercado en muy interesante para seguir desarrollando este mercado y para apostar por su fidelidad para dar a conocer las posibilidades de Formentera y convertir las visitas puntuales en estancias de varios días".