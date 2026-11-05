Toni Tur: "El boniato ha pasado de ser un cultivo testimonial en Ibiza a ser uno de nuestros principales productos"

El boniato se está consolidando como uno de los cultivos con mayor proyección en el campo de Ibiza, impulsado por su creciente presencia en la gastronomía y por las ventajas que ofrece a los agricultores. Así lo ha explicado Toni Tur, agricultor ecológico de Can Secorrat y presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, durante su participación en la sección Això sí és d'Eivissa, que Onda Cero Ibiza y Formentera realiza con la colaboración del Consell Insular para poner en valor los productos de proximidad y el trabajo de los agricultores de la isla.

En este sentido, Tur ha explicado que comenzó a cultivar boniatos "hace siete u ocho años como una forma de diversificar la producción agrícola y reducir la dependencia de los cultivos de verano y que lo que inicialmente era una pequeña experiencia se ha transformado en una actividad cada vez más importante". Y todo ello porque tiene importantes ventajas con respecto a otros cultivos "como el ser de una planta resistente, que apenas necesita tratamientos fitosanitarios, no presenta plagas importantes en Ibiza y se adapta bien a las condiciones climáticas de la isla y porque su capacidad para cubrir el terreno durante los meses de mayor calor resulta especialmente beneficiosa para la agricultura ecológica y regenerativa".

En cuanto a su producción, Toni Tur ha dejado claro que la época más adecuada para plantar boniatos en Ibiza se sitúa entre marzo y junio, mientras que la recolección comienza entre 90 y 150 días después y que, aunque tradicionalmente la cosecha se concentra entre septiembre y noviembre, este año los agricultores pudieron adelantarla hasta agosto.

Por otro lado, el agricultor ha recordado que Ibiza "cuenta con una variedad tradicional de boniato blanco, cada vez más escasa, aunque su explotación comercial presenta mayores dificultades para la mecanización" y con respecto a la conservación, ha explicado "que el producto necesita un proceso de curado de la piel y que habitualmente se comercializa fresco, sin recurrir a cámaras frigoríficas, pudiendo mantenerse disponible hasta enero".

Mientras, también ha confirmado que la demanda del boniato ibicenco "ha aumentado notablemente entre restaurantes, hoteles, comercios y consumidores particulares, gracias a su incorporación a la alimentación cotidiana y a su versatilidad culinaria" y es que según Tur todos ellos "han descubierto que se trata de un alimento rico en fibra y vitaminas, que puede prepararse de numerosas maneras" aunque él, personalmente, lo recomienda "al horno y con un poquito de sal y aceite ".

Y por ello, ha animado a los consumidores a apostar por los productos cultivados en Ibiza como una forma de garantizar la continuidad de la actividad agrícola en la isla confirmando que en su caso, los boniatos de su explotación se comercializan a través de Agroibiza, que dispone de un establecimiento en la zona de Blanca Dona, además de distribuirlos a diferentes tiendas y restaurantes.