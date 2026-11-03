Maria Àngels Aguiló: "Vivir dignamente en Ibiza es un desafío económico incluso para quienes tienen empleo estable"

"Vivir dignamente en Ibiza y Formentera se ha convertido en un desafío económico incluso para quienes tienen un empleo estable". Así lo ha denunciado la secretaria de Ocupación de Comisiones Obreras en Baleares, Maria Angels Aguiló, durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero.

Y es que según el último estudio elaborado por el sindicato, "los resultaos son aterradores ya que un trabajador necesitaría 3.432 euros netos al mes en 14 pagas para vivir en Ibiza y 3.006 euros en Formentera". Algo que se debe fundamentalmente al elevado precio de la vivienda, considerado ya como el principal responsable de esta situación, "hasta el punto de representar más del 70 % del salario de referencia en Ibiza".

Un problema que, según Aguiló está llevando a muchas familias "a verse obligadas a compartir piso y reducir otros gastos esenciales para poder llegar a final de mes ya que además, la cesta de la compra de referencia utilizada en el estudio se ha encarecido un 27 % lo que ha obligado a que las familias destinen ya un 6,3 % menos a alimentación, degradando sin remedio sus condiciones de vida a pesar de tener un salario normal".

Ante esta situación, Comisiones Obreras reclama incrementos salariales de entre el 5 % y el 7 %, aunque Aguiló también ha advertido "que las subidas de sueldo no serán suficientes mientras continúe aumentando el coste de la vivienda y mientras el precio de la vivienda no baje de alguna manera", por lo que también ha exigido "que se declare zona de mercado residencial tensionado a todas las Islas Baleares, que se movilicen las viviendas vacías y que las administraciones impulsen medidas para reducir el coste de los productos básicos y reforzar los servicios públicos".

Por último, la secretaria de Ocupación también ha vinculado estas reivindicaciones con la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, con la que el sindicato "pretende reclamar salarios acordes al coste real de la vida y soluciones al problema de la vivienda ya que el crecimiento del empleo no se está traduciendo en una mejora suficiente del bienestar de los trabajadores".