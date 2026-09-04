Julia Marí: «Hay que ponerse en situaciones incómodas y complicadas porque son las que nos llevan al mayor crecimiento»

La actriz ibicenca repasa su trayectoria profesional, su relación con el teatro y sus nuevos proyectos durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera

La actriz y creadora escénica ibicenca Julia Marí ha repasado su trayectoria personal y profesional, desde sus primeros pasos sobre un escenario cuando apenas tenía cuatro años hasta sus actuales proyectos como intérprete, directora y productora. Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Marí ha explicado cómo el teatro no solo terminó convirtiéndose en su profesión, sino también en una herramienta fundamental para superar la timidez, conocerse mejor y encontrar su lugar.

Marí comenzó a hacer teatro siendo una niña y retomó con fuerza la interpretación a los 13 años. Precisamente aquella etapa marcó un punto de inflexión en su vida. La actriz recuerda que era «muy tímida» y que la práctica teatral le permitió aprender a expresarse y relacionarse con los demás. «En el teatro encontré un refugio y una herramienta para conocerme», explica. Una experiencia personal que le lleva a reivindicar las artes escénicas también desde su dimensión educativa: el teatro favorece el autoconocimiento, la inteligencia emocional, la expresión, la socialización, el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar.

Su vocación terminó llevándola fuera de Ibiza. Tras finalizar el Bachillerato se trasladó a Valencia para estudiar Arte Dramático y posteriormente continuó su formación en la Universidad de Coventry, en Inglaterra. Marí recuerda especialmente el impacto de aquella experiencia. Con 19 años decidió evitar la comodidad de relacionarse únicamente con otros españoles y obligarse a vivir plenamente en inglés, pese al esfuerzo que suponía durante los primeros meses. La experiencia acabó permitiéndole dominar el idioma y abrirse a nuevas culturas y formas de entender las artes escénicas.

De aquella etapa extrae una filosofía que ha seguido aplicando a su carrera: «Soy una férrea defensora de que hay que ponerse en situaciones incómodas y complicadas, porque esas son las que nos llevarán al mayor crecimiento».

Su inquietud profesional la llevó después hasta Noruega, donde entró en contacto con una compañía de artes escénicas a través de un programa europeo para jóvenes. Tras enviar su candidatura fue seleccionada y acabó trabajando durante dos temporadas de verano con artistas procedentes de diferentes países. Aquellas experiencias internacionales reforzaron una carrera que, sin embargo, ha terminado estableciendo nuevamente su base en Ibiza.

«Mi campamento base está en Ibiza porque las cosas aquí me funcionan muy bien», señala Marí, aunque deja claro que mantiene una disponibilidad absoluta para desplazarse cuando aparece un proyecto interesante, un casting o una oportunidad profesional.

La actriz también ha explicado cómo, con el paso de los años, ha ampliado su relación con las artes escénicas. «Nunca dejaré de ser actriz y es lo que me apasiona», afirma, aunque reconoce que la propia naturaleza de la profesión obliga a reinventarse. Esa curiosidad la ha llevado a trabajar en producción, dirección, escritura, creación escénica e incluso en labores técnicas.

Marí reivindica especialmente a todos los profesionales que permanecen fuera del foco pero hacen posible una representación. «Sin los técnicos, sin los directores, sin los escritores, sin el que limpia el teatro, no habría función», sostiene. Haber ocupado diferentes puestos le ha permitido, explica, comprender mejor los engranajes que existen detrás de cualquier espectáculo y valorar el trabajo de cada miembro de un equipo.

‘Yo, Sargantana’, el nuevo proyecto

Entre los proyectos que actualmente desarrolla desde Ibiza Arts, Marí ha destacado la creación de ‘Yo, Sargantana’, una nueva pieza escénica inspirada en una recopilación literaria de 30 escritoras de Ibiza y Formentera. El proyecto ha sido seleccionado para participar en las semifinales de un concurso de teatro y literatura en Mallorca y está previsto que se presente ante el jurado los días 25 y 26 de noviembre.

Paralelamente, Ibiza Arts trabaja en un proyecto de poesía escénica que combina poesía, música y elementos visuales. Marí ha destacado especialmente su carácter accesible, ya que incluye lengua de signos, y ha lanzado durante la entrevista un mensaje directo al ámbito cultural de la isla: «Estamos deseando que encuentre su teatro en Ibiza».

La intérprete tampoco cierra la puerta al audiovisual. Aunque su carrera ha estado estrechamente vinculada al teatro, actualmente participa en convocatorias y castings y ha comenzado a autoproducir pequeñas piezas audiovisuales, que posteriormente publica en sus redes sociales. Una faceta que considera parte de ese trabajo menos visible que acompaña permanentemente a la profesión de actor.

Desde aquella niña tímida que comenzó a pisar los escenarios hasta la actriz y creadora que actualmente dirige y produce sus propios proyectos, Julia Marí mantiene intacta una relación con el teatro que trasciende lo estrictamente profesional. «Los artistas están muy conectados con su niño interior y, afortunadamente, no he soltado a la Julia pequeñita. La llevo siempre conmigo», resume.