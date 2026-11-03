Vicent Roig: "No estamos en Londres para que vengan más turistas a Sant Josep sino para que los que vengan sean mejores"

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, ha sido otro de los muchos que han pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera desde el stand de Ibiza en la World Travel Market de Londres y en ellos ha defendido "un modelo turístico que apuesta por atraer visitantes fuera de la temporada alta, promocionando la música en directo, el deporte, la gastronomía y las tradiciones del municipio".

No en vano, Roig ha insistido en que la intención es "atraer un turismo diferente, interesado en descubrir el municipio más allá de las playas y las discotecas dejando de ser únicamente un destino turístico para convertirse en un destino de experiencias" y que para ello, "la promoción turística no debe centrarse en que vengan más turistas, sino para que vengan mejores turistas" y en este sentido ha hecho un balance positivo de la presentación de la campaña Sant Josep Full of Life, celebrada este lunes en Londres ante 32 agentes de viajes y turoperadores.

Al mismo tiempo, el alcalde josepín ha vuelto a poner en valor que uno de los principales atractivos "es la apuesta municipal por la música en directo a través del programa Sant Josep és Música, que ha permitido alcanzar casi 2.000 conciertos durante el verano generando oportunidades laborales para los músicos locales y un gran interés entre los profesionales turísticos británicos".

Por otro lado, Vicent Roig ha destacado el deporte y los paisajes naturales "como herramientas para alargar la temporada turística, con iniciativas como Sant Josep en Forma y diferentes pruebas deportivas que permiten conocer algunos de los rincones más emblemáticos del municipio" y ha defendido sobre todo "participación de los residentes en las campañas promocionales, como demuestra el concurso fotográfico Sant Josep Full of Life, cuyo ganador ha viajado a Londres para conocer cómo se desarrolla una feria turística".

Finalmente, el alcalde de Sant Josep de sa Talaia ha insistido "en la necesidad de potenciar los meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre, aprovechando el clima y las posibilidades que ofrece Sant Josep fuera del verano" ya que según ha asegurado "julio y agosto ya registran una elevada saturación turística y las temperaturas extremas tampoco resultan especialmente atractivas para determinados visitantes británicos".