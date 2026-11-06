Joan, Cristina y Marc, subcampeones de Europa de cocina adaptada "en una experiencia brutal que recordarán toda la vida"

Los tres jóvenes de la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF), Joan, Cristina y Marc han regresado de Países Bajos convertidos en subcampeones de Europa de cocina adaptada tras representar a España en la final europea del proyecto Erasmus+ Skills Plus, una iniciativa que busca desarrollar habilidades personales y profesionales y mejorar las oportunidades de inclusión laboral.

Los protagonistas han compartido su experiencia en Onda Cero mientras viajaban de regreso a España, en una conversación telefónica desde Bruselas asegurando que "ha sido brutal y que no la olvidarán nunca", y es que, por ejemplo, Joan ha asegurado que la competición le ha permitido "aprender nuevas técnicas de cocina, trabajar en equipo y conocer a participantes de otros países" y al mismo tiempo "más allá de competir, el poder relacionarse con otros equipos y comunicarse en diferentes idiomas".

Cristina y Marc ya sabían lo que era ganar una competición de cocina, puesto que el año pasado se proclamaron campeones de España, mientras que Joan se incorporó posteriormente al equipo para disputar la final europea, y según ha explicado Cristina, en esta ocasión, los tres participantes tuvieron que preparar pechuga de pollo a las finas hierbas acompañada de una ensalada, una receta común para todos los equipos mientras que en el campeonato nacional habían elaborado arroz, ensalada y tortilla de calabacín, habiendo ensayado para ello durante los meses previos a la competición tanto en la asociación como en sus propias casas".

Joan, Cristina y Marc, trabajando en el concurso en los Paises Bajos | Redacción

En este sentido, Marc ha puesto en valor que "el trabajo en equipo y el reparto de responsabilidades han sido fundamentales para conseguir el subcampeonato" ya que, por ejemplo, él mismo se encargó durante la prueba de preparar y cortar diferentes verduras, como calabacín y zanahoria, una tarea que había ensayado previamente y también han contado como la cocina "se ha convertido en una actividad habitual en sus casas, donde continúan practicando y preparando diferentes platos".

Más allá de la competición, María del Mar Ferrer, coordinadora de la Asociación Asperger Ibiza y Formentera, ha destacado en Onda Cero "el enorme valor educativo y personal de esta experiencia" y es que según ha explicado, "participar en un campeonato internacional permite a los jóvenes afrontar situaciones nuevas, desarrollar su autonomía y ganar confianza en sus capacidades siendo fantásticas experiencias de aprendizaje, experiencias de éxito y herramientas para que se sepan capaces de afrontar retos".

Al mismo tiempo también ha insistido en que este tipo de iniciativas pueden abrir nuevas oportunidades personales y profesionales a los participantes, ayudándoles a adquirir habilidades que serán fundamentales en su vida adulta y "que desde esa seguridad puedan afrontar muchas situaciones nuevas que les abran puertas y que les den habilidades para afrontar la vida adulta".