Nieves Jiménez: "Después de tantos años esperando por fin se hará realidad el sueño de la restauración del Convent"

La iglesia de Santo Domingo de Dalt Vila, en la ciudad de Ibiza, conocida popularmente como el Convent, ha comenzado los preparativos para una de sus restauraciones patrimoniales más importantes gracias a una intervención que, entre otros aspectos, permitirá recuperar unos 410 metros cuadrados de pinturas históricas realizadas en 1884 por el pintor mallorquín Matas y que se habían visto deterioradas por el paso del tiempo, las humedades y anteriores intervenciones.

En este sentido, la presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, Nieves Jiménez, ha reconocido en Onda Cero "la emoción que supone ver finalmente los primeros andamios instalados después de años de espera para quienes llevamos mucho tiempo esperando esta restauración", teniendo en cuenta el especial vínculo de la cofradía, fundada en 1890 y considerada la más antigua de Ibiza, con este templo histórico.

Imagen de los primeros días de trabajo en la Iglesia de Santo Domingo | redacción

Jiménez ha explicado que los trabajos abarcarán la bóveda de la nave central, el coro y el presbiterio, además de incorporar mejoras en la iluminación que permitirán apreciar mejor los colores y detalles originales de las pinturas y que las obras tendrán una duración aproximada de un año y, aunque, "las misas y celebraciones religiosas mantendrán inicialmente sus horarios habituales" también ha pedido "paciencia" para garantizar una restauración adecuada.

Por otro lado, la presidenta de la cofrádía más antigua de Ibiza, ha destacado el papel de la Diócesis de Ibiza en la tramitación e impulso del proyecto, "especialmente las gestiones del obispo y del párroco de Sant Pere, José Martínez" y ha insistido en que la recuperación del Convent "no es únicamente una buena noticia para la cofradía, sino para toda Ibiza, al tratarse de uno de los edificios religiosos y patrimoniales más emblemáticos de Dalt Vila".