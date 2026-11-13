Alba Olmedo: "Muchas veces vamos tan rápido que no nos paramos a escuchar las historias de nuestros mayores"

La periodista Alba Olmedo ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera para presentar La teva història de vida, un proyecto impulsado junto al Ayuntamiento de Sant Antoni "con el que se pretende recuperar los recuerdos de las personas mayores a través de fotografías, música y conversaciones" y que incluirá también un taller que se celebrará el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, de 16.30 a 18.30 horas, en el Club de la Associació de Persones Majors de Sant Antoni, situado en el edificio Es Clot Marès.

Según la propia Olmedo, en el proyecto "las fotografías familiares, las canciones de juventud y los recuerdos de toda una vida serán protagonistas con el objetivo de que no caigan en el olvido la memoria personal y colectiva de las personas mayores del municipio" y es que como ha confesado, la idea surgió de su experiencia en talleres con mujeres, "donde descubrió la emoción que provocaba reconstruir la propia trayectoria vital y el regalo que es parar, reflexionar y honrar todo lo vivido".

Imagen del proyecto La teva història de vida | Redacción

Para ello, además de las fotografías antiguas o las canciones "se incluirán preguntas sobre la infancia, la juventud y las experiencias personales para despertar recuerdos y compartirlos con otros participantes" y "se incorporará la inteligencia artificial, con la que se animarán algunas fotografías para elaborar un vídeo".

Sin embargo, Olmedo ha puesto en valor "el valor de escuchar a quienes han vivido la transformación de Ibiza durante las últimas décadas ya que la mayoría están deseando contar cosas, pero muchas veces vamos tan rápido que no nos paramos ni a preguntar ni a escuchar y a mi, personalmente, me encanta que mis abuelas me cuenten sus historias, cómo vivían, cómo iban al colegio o cómo se enamoraron del abuelo", y por ello, ha confirmado también "que combinará actividades individuales, conversaciones por parejas y encuentros en grupo, con el objetivo de convertir los recuerdos personales en una memoria compartida sobre cómo era Sant Antoni, sus calles, sus costumbres y sus habitantes".

Las plazas están limitadas a 16 participantes y en este caso, las inscripciones se abrieron el lunes 9 de noviembre y pueden realizarse en el mismo Club de la Associació de Persones Majors de Sant Antoni, situado en el edificio Es Clot Marès, en horario de mañana, de 10.00 a 12.00 horas, y en este caso, la propia Olmedo, que ha expresado su ilusión porque el proyecto se extienda a otros municipios de Ibiza, ha recomendado a cada participante "que lleve una o dos fotografías antiguas en papel que le despierten buenos recuerdos".

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