El profesor residente en Ibiza Juan Francisco Estepa, conocido en el mundo de la literatura como Juanfra Estepa, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera su primer libro, titulado 'Pepe y el espejo de sal', y en el que según sus palabras "se cuenta la historia de un flamenco de plumas blancas que se siente diferente a los demás y que, gracias a la amistad de Nico, aprende a afrontar el rechazo".

En este sentido, Estepa ha explicado que la historia "nace de situaciones que observa habitualmente en los centros educativos, donde algunos niños pueden sentirse apartados por su forma de pensar, vestir o comportarse" y por ello está convencido de que el cuento "puede ser una herramienta útil para trabajar la autoestima, la aceptación y el respeto a la diversidad, tanto en las aulas como en las familias".

Imagen de la portada del libro junto al flamenco Pepe | Redacción

Además, ha elegido las salinas de Ibiza como escenario de la historia "para acercar a los más pequeños a uno de los espacios naturales más representativos de la isla y darlo a conocer también fuera de ella" y todo ello, además, con ilustraciones que ha creado él mismo con ayuda de la inteligencia artificial, "buscando imágenes atractivas y fáciles de comprender para los niños de educación infantil".

Por todo ello, el profesor y escritor ha reconocido que le gustaría llevar el cuento a los centros educativos "para que profesores y familias puedan utilizarlo como recurso para hablar de convivencia y diversidad" y que, de momento, aunque no tiene prevista una segunda parte, no descarta que Pepe y Nico puedan protagonizar nuevas aventuras en el futuro ya que esta primera edición ha tenido una magnífica acogida, agotándose todos los ejemplares durante la presentación celebrada en el Centro Cultural de Jesús, y obligándole a preparar una nueva remesa que podrán solicitarse en librerías de Ibiza como Barco de Papel y Sa Cultural, además de adquirirse a través de la plataforma www.libros.cc.