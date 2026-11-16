Paz Izquierdo: "La nueva financiación del Govern puede poner en peligro 550 plazas de escoleta concertada en Ibiza"

La vicepresidenta de FEIPIMEB y presidenta de la Asociación de Centros Educativos Infantiles de Ibiza, Paz Izquierdo, ha mostrado su preocupación en los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera por la nueva propuesta de financiación del Govern balear para las escoletas concertadas, que, según ha advertido, "podría poner en peligro su continuidad".

No en vano, durante la entrevista, Izquierdo ha explicado que la Conselleria de Educación "plantea reducir de 45.000 a 15.800 euros la cantidad que reciben directamente los centros, a cambio de asumir parte de los salarios de las educadoras", y que esta medida "supondría una pérdida de recursos que muchas escoletas no podrían afrontar".

En este sentido, también ha recordado que la financiación "permanece congelada desde 2023, a pesar del aumento de los alquileres, los suministros y los gastos de funcionamiento" y al mismo tiempo ha asegurado en que el sector "no reclama más dinero, sino mantener los recursos necesarios para seguir funcionando" señalando "que en Ibiza hay diez centros concertados afectados, que ofrecen unas 550 plazas infantiles, mientras que en el conjunto de Ibiza y Mallorca la cifra asciende a unos 95 centros y más de 4.500 plazas".

Por ello, Izquierdo ha dejado claro que "esto podría afectar a numerosos puestos de trabajo y a las familias que necesitan estos servicios para conciliar" insistiendo además en que "las escoletas apoyan la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y las mejoras salariales de las educadoras pero también que Govern garantice una financiación suficiente para mantener abiertos los centros porque no se puede dejar a nuestras familias sin esas plazas".