La candidata al Senado por Formentera al Senat, Neus Massanet, ha defendido en Más de Uno Ibiza y Formentera las principales propuestas de la coalición formada por Gent per Formentera, PSOE y Movimiento Sumar en temas tan de actualidad para la isla como el problema al acceso a una vivienda a precios asequibles, el transporte público, la triple insularidad, la inmigración irregular o la atención a los menores no acompañados por parte del Consell insular.

Massanet, que ya ejerció como senadora por Ibiza y Formentera durante algo más de un año, ha destacado su experiencia parlamentaria y la importancia de que la isla cuente por primera vez con representación propia en la Cámara Alta y en materia de vivienda, ha propuesto "estudiar restricciones a la compra de inmuebles por parte de no residentes, establecer criterios de acceso transparentes a la vivienda asequible y garantizar que las viviendas protegidas mantengan su función social" y al mismo tiempo ha defendido "incentivos fiscales para los propietarios que alquilen a precios asequibles, garantías públicas frente a impagos y desperfectos y un mayor control del alquiler turístico ilegal".

Al mismo tiempo, Massanet ha situado el reconocimiento de la triple insularidad entre sus principales prioridades, reclamando que "el Régimen Especial de Baleares contemple las dificultades específicas de Formentera y una partida propia en los Presupuestos Generales del Estado" y por otro lado, se ha propuesto "mejorar las conexiones marítimas y aéreas y ampliar el acceso a los descuentos de residente para evitar diferencias entre personas que viven y trabajan en la isla".

Con respecto a la inmigración irregular y al aumento de la llegada de pateras a Formentera, la candidata por Formentera al Senat, ha defendido en Onda Cero "una política de acogida basada en los derechos humanos y una distribución más equilibrada de los menores migrantes no acompañados, tanto entre las islas como con otros territorios" y ha reclamado "más recursos para su atención, una base específica de Salvamento Marítimo en Formentera y una mayor coordinación entre administraciones para afrontar la presión migratoria".

Y por último, Neus Massanet ha reivindicado el Senado como una herramienta para defender los intereses de Formentera, destacando "la importancia de las alianzas parlamentarias para impulsar medidas relacionadas con los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el coste de la vida" e, insistiendo, en que esta nueva representación territorial "debe servir para que las necesidades de la isla tengan mayor presencia en las decisiones del Estado".