El expresidente del Consell de Formentera y actual diputado autonómico, Lorenzo Córdoba, ha defendido en Más de Uno Ibiza y Formentera su candidatura independiente al Senado por Formentera Viva, una agrupación de electores que, según ha explicado, "nace con el objetivo de representar los intereses de la isla sin depender de las decisiones ni de la disciplina de voto de los grandes partidos nacionales".

En este sentido, Córdoba ha incidido en que la elección de un senador propio "supone una oportunidad histórica para Formentera" y ha anunciado que, si resulta elegido, "impulsará una oficina del senador en la isla para mantener el contacto directo con los vecinos, recoger sus necesidades y explicar las gestiones realizadas en Madrid porque lo que hace falta es que vaya alguien a Madrid conociendo los temas que hay y vuelva a Formentera ha explicarselo a los vecinos".

Por su parte, en materia de inmigración, ha reclamado que el Estado "tenga en cuenta la presión migratoria que soporta cada isla por separado, especialmente en la atención a menores no acompañados" y es que asegura que el actual sistema, "que calcula la situación sobre el conjunto de Baleares, perjudica a Formentera y dificulta que pueda acceder a más recursos estatales y a los mecanismos de distribución de menores".

Mientras, respecto a la vivienda, ha propuesto "aumentar la oferta residencial, recuperar viviendas vacías o destinadas al alquiler turístico y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios" y ha planteado "permitir que las viviendas con licencia turística puedan pasar al alquiler residencial durante todo el año sin perder esa licencia, con el objetivo de animar a sus propietarios a incorporarlas al mercado habitual".

Por último, Lorenzo Córdoba ha situado "el reconocimiento de la triple insularidad y la mejora del Régimen Especial de Baleares entre sus principales prioridades para compensar el elevado coste de la vida en Formentera" y es que según ha explicado, "el principal objetivo tiene que ser trasladar al Senado los avances conseguidos en el Parlament balear y lograr que el Estado reconozca las dificultades específicas de la isla".