El presidente del Club Náutico de Ibiza, Damián Verdera, ha mostrado en Más de Uno Ibiza y Formentera su "sorpresa absoluta" por la decisión de Autoridad Portuaria de Baleares de excluir del concurso las dos propuestas presentadas para gestionar las antiguas instalaciones de la entidad, anunciando que "presentarán un recurso en cuanto conozcan los motivos oficiales porque el club cumple todos los requisitos".

No en vano, Verdera ha explicado que el Club Náutico "había conseguido acreditar una solvencia de cuatro millones de euros, por encima de los 3,3 millones exigidos en el concurso, gracias al respaldo del Club Náutico de Sant Antoni y de tres familias ibicencas" y que todo ello estaba permitido en las bases de la licitación, contando además con el respaldo de su equipo jurídico y que, por ello, ahora el club "está pendiente del acta de la mesa de contratación, que debería aclarar las razones de la exclusión, y de la reunión del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria prevista para finales de noviembre".

En este sentido, el presidente de esta institución centenaria con fuerte arraigo en la sociedad ibicenca ha confirmado que tienen "la conciencia muy tranquila porque estamos convencidos de que todo se ha hecho dentro de un marco jurídico y respetando las bases que establecían la propia licitación de la APB" y por ello, la intención "es recurrir en cuanto se pueda y sepamos los motivos reales".

Además, Verdera ha defendido "el carácter deportivo, social y cultural del proyecto", que según ha detallado en Onda Cero "contempla la creación de un centro de tecnificación de deportes náuticos y la continuidad de actividades dirigidas a niños y jóvenes" y al mismo tiempo, también ha recordado "que, pese a llevar dos años y medio sin sede, la entidad ha mantenido sus programas, entre ellos uno de sus proyectos sociales más conocidos, respetados y prestigiosos, Un mar de posibilidades, que ya lleva más de dos décadas de trayectoria acercando las bondades del mar a las personas que más lo necesitan".

Por último, el presidente del Club Náutico de Ibiza ha agradecido el apoyo recibido de otros clubes náuticos, federaciones deportivas y de la sociedad ibicenca y ha insistido en que seguirán trabajando "para recuperar sus instalaciones porque todo el mundo que tiene algo que ver con el club sabe que somos la puerta al mar de los ibicencos y que esa puerta al mar no se debe volver a cerrar".