La candidata número cinco al Congreso de los Diputados por la coalición Ara Més–Front Ampli, Mariví Mengual, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera las principales propuestas de esta alianza de formaciones de izquierdas, en la que participa Ara Eivissa, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En este sentido, la maestra de Educación Primaria, representante sindical y exconcejala del Ayuntamiento de Eivissa, quien comparte candidatura y lista con el destacado representante cultural Isidor Marí, quien acude como candidato honorífico, ha destacado que la propuesta a la que pertenece "nace de la voluntad de unir fuerzas para defender los intereses de los ciudadanos de Ibiza y Formentera", situando el acceso a la vivienda entre los principales problemas de las Pitiusas "ya que muchas personas no pueden desarrollar un proyecto de vida en las islas por los elevados precios del alquiler y la compra" y por ello, defendiendo "declarar zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres, impulsar ayudas públicas y facilitar que las viviendas en manos de la Sareb puedan pasar a los ayuntamientos para destinarlas a alquiler social y atender a las familias más vulnerables".

Además, Mengual también ha cuestionado el actual modelo turístico y sus consecuencias sobre el coste de la vida, asegurando "que el crecimiento de la actividad económica no se está traduciendo en una mejora proporcional del bienestar de los residentes" y advirtiendo "de que la falta de vivienda asequible dificulta la llegada y permanencia de profesionales sanitarios, docentes y otros trabajadores esenciales, lo que termina afectando a la calidad de los servicios públicos". Y en este ámbito, ha defendido "una mayor regulación de la actividad económica y medidas que permitan repartir mejor los beneficios del turismo para que acaben repercutiendo en la vida de los que viven aquí todo el año".

Respecto a la inmigración, la candidata de Ara Més-Front Ampli, ha reclamado una política de acogida "basada en el respeto a los derechos humanos y la atención digna a las personas migrantes, especialmente a los menores que llegan solos a Ibiza y Formentera" y al mismo tiempo ha lamentado que esta cuestión "se utilice como motivo de confrontación entre administraciones y partidos políticos" insistiendo en que detrás de las llegadas irregulares "hay personas que abandonan sus países buscando seguridad y mejores condiciones de vida".

Por último, Mengual ha defendido la redistribución de la riqueza como una de las prioridades de su coalición, al considerar "que el crecimiento turístico de las últimas décadas ha ido acompañado de mayores dificultades económicas para buena parte de la población" y asegurando que bajo el lema 'Viure i no sobreviure', "se deben promover medidas para que los salarios, la vivienda y los servicios públicos puedan permitir a los residentes vivir dignamente en las islas".