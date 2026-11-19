La alcaldesa de Santa Eulària des Riu y candidata del Partido Popular al Senado por Ibiza, Carmen Ferrer, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera sus principales propuestas electorales, destacando que su experiencia municipal le permite "conocer las necesidades de la isla y las decisiones que deben adoptarse desde Madrid" y al mismo tiempo ha defendido que el Senado "debe servir para impulsar cambios en materias como la vivienda, la financiación, el turismo y la política migratoria" y que podrá compaginar su responsabilidad municipal con la actividad parlamentaria "mediante una buena organización y el trabajo de los equipos de gobierno".

En materia de vivienda, Ferrer ha propuesto "aumentar la oferta de inmuebles a precios asequibles, facilitar la compra de la primera vivienda y promover nuevas fórmulas de alojamiento para trabajadores temporales", ha asegurado que entre las medidas del PP están "ayudas al alquiler, reducciones fiscales, avales para jóvenes, la transformación de locales comerciales en viviendas y el aprovechamiento de determinadas áreas de transición próximas a núcleos urbanos", y ha planteado "permitir alojamientos específicos para los trabajadores de temporada, con el objetivo de liberar viviendas para quienes residen en Ibiza durante todo el año".

Respecto al turismo, la candidata del PP ha defendido que Ibiza "no necesita seguir aumentando su capacidad turística, sino mejorar la gestión de los visitantes y diversificar la actividad durante más meses del año" y en este sentido ha apostado "por potenciar la cultura, la gastronomía, el deporte y los congresos", reclamando "financiación específica para modernizar las infraestructuras de los municipios turísticos, especialmente las redes de agua, la movilidad y los servicios públicos" e insistiendo en que el objetivo "debe ser que los beneficios económicos del turismo repercutan también en la calidad de vida de los residentes".

Al mismo tiempo, Ferrer ha defendido "una inmigración legal y ordenada, con mayor cooperación internacional, medidas contra las mafias y recursos suficientes para garantizar una atención digna a quienes llegan a las islas" y ha asegurado que "está totalmente consolidada la ruta migratoria entre Argelia y Baleares por lo que es necesaria una mayor implicación del Estado y de Europa para afrontar esta situación" y "adaptar los recursos destinados a la atención de menores migrantes no acompañados a sus necesidades específicas ya que los consells insulares necesitan más medios"