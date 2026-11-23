El candidato al Senado por Eivissa al Senat, Juanjo Ferrer, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera las principales propuestas de la candidatura conjunta formada por PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa, con el apoyo de Podemos, y con la que el que fuera concejal durante ocho años en el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany aspira aspira a regresar a la Cámara Alta esta vez con una candidatura unitaria por la isla de Ibiza.

Durante la entrevista, el que fuera senador por las Pitiusas desde 2023 a 2026, ha situado entre sus prioridades "el acceso a la vivienda, la compensación de los costes de la insularidad, la protección del territorio y la mejora de los servicios públicos" y también ha reivindicado "la importancia de una amplia participación ciudadana" en unas elecciones en las que por primera vez los residentes elegirán de forma independiente su representante esta cámara.

En materia de vivienda, Ferrer ha defendido "limitar temporalmente los precios del alquiler y estudiar restricciones a la compra de inmuebles por parte de no residentes, especialmente cuando se destinen a segundas residencias o a operaciones especulativas" y al mismo tiempo, ha reclamado "más vivienda pública y protegida, la movilización de inmuebles vacíos y una mayor persecución del alquiler turístico ilegal". Y en este sentido, también ha criticado las medidas del Govern balear, al considerar "que no han conseguido mejorar el acceso a la vivienda", y ha rechazado "que se permita construir en suelo rústico sin haber agotado antes las posibilidades del suelo urbano" ya que a su juicio "las soluciones deben combinar actuaciones inmediatas con políticas a medio y largo plazo".

Por otro lado, otra de las propuestas de Eivissa al Senat es reclamar un IVA reducido para Baleares, "con el objetivo de compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y mejorar la competitividad de las empresas locales" y es que Ferrer ha recordado "las dificultades que encuentran los negocios de las islas para comercializar sus productos en la Península", defendiendo al mismo tiempo "que la doble insularidad no solo encarece la vida, sino que también dificulta la llegada de médicos, profesores y otros profesionales esenciales".

Respecto a la inmigración, el exsenador ha reclamado "más recursos y una mayor implicación de las administraciones para garantizar la acogida de los menores migrantes no acompañados" asegurando que "la protección de los menores desamparados es una obligación, independientemente de su nacionalidad y que eso pasa por el que reciban atención, formación y oportunidades de integración" y por el que, cuando los medios de los consells insulares y del Govern resulten insuficientes, "se reclamen los recursos necesarios al Estado ya que la inmigración debe abordarse desde la solidaridad y el respeto a los derechos humanos".

Por último, el candidato de Eivissa al Senat ha defendido establecer "límites al crecimiento turístico" e incluso "avanzar hacia una reducción de la presión turística, ante la saturación de las carreteras, los servicios públicos y las infraestructuras de Ibiza", reclamando que la isla tenga mayor capacidad de decisión sobre su gestión y cuestionando además los planes de ampliación de capacidad del aeropuerto con críticas a lo que considera "contradicciones" entre el rechazo a la ampliación aeroportuaria y el apoyo a nuevas conexiones internacionales por parte del PP.