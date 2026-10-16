Claudia Otelli vuelve a sus raíces musicales con Quante volte, "una canción que sale desde el corazon"

La cantante italiana Claudia Otelli, una de las voces habituales de los escenarios de Ibiza y conocida por su trayectoria con Swingin Tonic, inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de Quante volte, un tema muy personal que supone su regreso a sus raíces italianas, y cuyo videoclip se estrena a nivel mundial el lunes 19 de octubre a las 19.00 horas en Sa Peixatería de la ciudad de Ibiza antes de que la canción llegue a las plataformas el viernes 23 este mismo mes.

En este sentido, la artista, residente en la isla desde 2008, ha explicado en los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera, que la composición "nació de una experiencia sentimental marcada por el desamor y la necesidad de aprender de los errores" y que "surgió sola, de manera espontánea y desde el corazón durante una improvisación junto al pianista Julien Catoné y sin plantearme previamente en qué idioma iba a cantar".

Después, el resultado ha sido una composición en italiano "que refleja ese momento en el que una persona se pregunta cuántas veces tiene que atravesar una misma situación sentimental para comprender que debe cambiar de camino" y que se ha plasmado en un videoclip rodado íntegramente en Ibiza y que ha dirigido Dave Suñol, al que Otelli ha definido como el "principal responsable creativo" de un trabajo que considera especialmente cuidado desde el punto de vista artístico.

Imagen promocional de Claudia Orelli | Redacción

Además, la cantante ha explicado que el proceso de producción musical "se ha prolongado durante aproximadamente un año y medio" y que ha contado con la participación de diferentes músicos que han ido aportando nuevos elementos a la composición, como por ejemplo Michel Carras o Salvatore Licitra quien, precisamente, ha sido el encargado de incorporar arreglos de cuerda y es que Otelli "ha querido introducir sonidos más actuales y una base electrónica, inspirándose en artistas como Lia Kali", a quien admira "por su libertad creativa y su manera de contar historias personales sin dejarse condicionar por las tendencias comerciales".

Quante volte es el primer adelanto de Origini, un proyecto formado por tres canciones en italiano con el que Claudia Otelli quiere recuperar su identidad musical y personal y en este sentido, la artista ha explicado que el nombre surgió de manera natural cuando se dio cuenta de que las tres composiciones "estaban conectadas con mis raíces y con diferentes experiencias relacionadas con el amor, el desamor y el aprendizaje emocional" y dentro de su propia filosofía basada "en que los artistas tenemos que contar lo que nos está pasando en la vida", pero también ha confirmado que aunque han nacido de momentos de tristeza sus próximas composiciones "reflejarán una etapa personal diferente, marcada por la felicidad y una nueva manera de vivir el amor".

Por último, Otelli ha confirmado que esta nueva etapa en solitario no supone una despedida de Swingin Tonic, formación con la que Claudia Otelli continúa actuando habitualmente en Ibiza y desarrollando nuevos proyectos, y es también ha aprovechado para anunciar que el grupo también estrena este viernes 16 de octubre un sencillo titulado Mentiramente y en el que "se abordan los diferentes personajes y pensamientos que conviven en nuestra mente".