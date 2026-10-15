Eva Ruiz: "La Fira de la Sal despierta tanto interés que hasta la grabarán televisiones japonesas y alemanas"

La Fira de la Sal de Sant Josep de sa Talaia celebra su décimo aniversario del 16 al 18 de octubre con una programación que combina historia, cultura, gastronomía y actividades para toda la familia que ha repasado la coordinadora de Turismo del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia en el programa especial que Más de Uno Ibiza y Formentera ha grabado desde la Iglesia de Sant Francesc de s'Estany.

En este sentido, Ruiz ha recordado que la feria "nació para recuperar el pasado salinero de Ibiza y que, diez ediciones después, ha conseguido despertar interés mucho más allá de la isla, "como demuestra que la televisión pública alemana y la de Japón se desplazarán a la isla para grabar imágenes de la feria, en el caso de la segunda para que forme parte de un documental sobre el desarrollo de las civilizaciones mediterráneas alrededor de la producción de sal".

No en vano, la responsable municipal de Turismo ha destacado que la feria "reúne a unas 1.500 personas intersadas en una celebración que esá dedicada especialmente a recuperar las tradiciones" y que, incluso, "algunos operadores turísticos británicos han mostrado interés en adaptar sus viajes familiares a las fechas del evento", aunque en este caso también ha recordado que la celebración "está vinculada al calendario natural de extracción de la sal".

Como novedad, el Ayuntamiento ha preparado una página web específica de la Fira de la Sal, accesible mediante un código QR incluido en los folletos, donde se actualizarán los horarios, los transportes y las posibles modificaciones del programa en tiempo real y poder comprobar que la programación comenzará el viernes 16 de octubre en Sant Jordi, con una jornada especialmente dedicada a las personas mayores del municipio, que podrán disfrutar de una pequeña recreación de la feria y una visita teatralizada sin necesidad de desplazarse hasta las salinas, seguida de la la grabación del programa nacional Onda Agraria de Onda Cero a partir de las cinco de la tarde desde las oficinas de Sant Jordi y de una de las principales novedades de esta edición, el pequeño congreso dedicado a la historia y la producción de sal, que se celebrará en una carpa instalada en la plaza de la iglesia de Sant Jordi y que contará con la participación de especialistas como el director del Archivo Histórico de Cardona, que llega como municipio invitado para conocer las diferencias entre la sal de ambos lugares, y el historiador ibicenco Antoni Ferrer Abárzuza.

Eva Ruiz y Manu Gon durante la grabación del programa | Redacción

Por su parte, el sábado 17 de octubre será el turno de las actividades familiares en Sant Jordi, con un mercado, talleres infantiles, propuestas artesanales y un espacio gastronómico dedicado a los productos de Ibiza y como novedad un taller de pintura con sal para adultos, mientras que los más pequeños podrán participar en actividades especialmente diseñadas para acercarles la historia salinera con un cuentacuentos inspirado en las leyendas de ses Salines y encuentros con los personajes infantiles de la feria, y es que según Ruiz "este año se ha reforzado especialmente la programación para niños, dentro de la apuesta por el turismo familiar que representa el sello Ibiza Family Moments, y conscientes de que esta dimensión familiar tiene que seguir siendo una de las grandes fortalezas del evento ya que permite que las nuevas generaciones conozcan cómo vivían y trabajaban sus antepasados".

Finalmente, el domingo 18 de octubre llegará el momento más emblemático de la Fira de la Sal, con la recreación de las antiguas tareas salineras y el tradicional encendido del fogueró, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y en este sentido Ruiz ha recordado "que las columnas de humo servían antiguamente como sistema de comunicación entre las salinas y otros puntos de Ibiza, hasta el extremo de que podían divisarse desde Sant Mateu y transmitir información sobre los trabajos que debían realizarse". Además, la recreación de la extracción tradicional de sal se trasladará a sa Parra Grossa, una zona de producción habitualmente cerrada al público a la que se podrá acceder excepcionalmente gracias a la colaboración de Salinera Española y por ello, para facilitar los desplazamientos se habilitarán trenecitos y minibuses, con la posibilidad de dejar los vehículos en el entorno de DC-10.

Por último, incluso, participará un antiguo salinero de Formentera, que interpretará una canción compuesta por él mismo, lo que supondrá un gran atractivo "ya que desgraciadamente ya quedan tan pocos antiguos salineros que hay que hacerles un homenaje y hay que mantener vivas todas esas tradiciones" siendo precisamente, según Ruiz, "la investigación y la recuperación de los testimonios orales una de las partes más emocionantes de la organización".