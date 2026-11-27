La nueva jugadora del San Pablo de Ibiza de fútbol sala, Karen Torres, conocida deportivamente como 'Japón', ha relatado en Onda Cero cómo ha vivido los 474 días que ha tenido que esperar para incorporarse al conjunto ibicenco desde que firmara por el club el 7 de agosto de 2025 y en los que los problemas burocráticos estuvieron a punto de que perdiera la esperanza de acabar viajando a España y jugar para el equipo ibicenco en Segunda División.

No en vano, Karen ha confesado que llegó incluso a pensar en que su fichaje no se haría realidad hasta que al final todo ha tenido un final feliz "gracias al enorme esfuerzo realizado por los responsables del club que han movido cielo y tierra para que pudiese estar aquí".

En este sentido, la jugadora colombiana ha explicado que la posibilidad de fichar por el San Pablo surgió después de proclamarse campeona del Sudamericano sub-20 con la selección de su país y que, fue posible porque entre las diferentes propuestas que recibió, la de Ibiza fue la que más le llamó la atención tanto desde el punto de vista personal como deportivo.

Ahora, llega a Ibiza, tras haberse labrado una carrera en su país que comenzó jugando al fútbol en las calles y en las pistas de cemento de Colombia, donde fue descubierta por dos entrenadores que le ofrecieron la posibilidad de comenzar a practicar fútbol sala, y que le ha llevado a representar a su país en competiciones como el Sudamericano, la Copa América o el Mundial, un campeonato que recuerda "con especial emoción por haber viajado hasta Asia, vestir la camiseta de Colombia y escuchar tu nombre y el himno de su país a miles de kilómetros de casa".

Sin embargo, la nueva jugadora del San Pablo ha lamentado que Colombia "todavía no cuente con una liga femenina de fútbol sala a pesar de los buenos resultados que está consiguiendo su selección en las competiciones internacionales" y por ello ha confirmado que muchas jugadoras "tienen que seguir entrenando y compitiendo en pistas de barrio ante la falta de oportunidades para desarrollar su carrera deportiva", y en este sentido, ha reconocido que una de las cosas que más le sorprendió nada más aterrizar en Madrid fue encontrarse con partidos de fútbol sala en las pantallas de televisión.

Y por ello, ha destacado el trabajo que se realiza en España desde las categorías inferiores, permitiendo que las niñas puedan formarse desde pequeñas en clubes que cuentan con diferentes equipos y filiales, poniendo incluso como ejemplo el trabajo que se lleva a cabo en el San Pablo, y lanzando un mensaje a todas aquellas niñas que empiezan a practicar este deporte recomendándolas que "más allá de su manera de jugar o de sus éxitos, lo más importante es el compromiso con el club, la puntualidad, la disciplina, la responsabilidad y la constancia a la hora de entrenar porque antes que ser deportista, hay que ser persona y la humildad jamás se pierde".

Finalmente, sobre el San Pablo Ibiza, Karen ha destacado "el buen ambiente del vestuario y la calidad individual y colectiva de las jugadoras" y mostrándose convencida de que el conjunto ibicenco "conseguirá superar su actual mala racha de resultados y saldrá a flote" y ha asegurado que aún habrá que esperar unas semanas para verla disputar sus primeros minutos con la camiseta del club ibicenco.