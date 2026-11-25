El maestro y escritor Martí Xamena Martín ha detallado en Onda Cero en qué consiste su novela Si una vida fos suficient (Si una vida fuera suficiente) "en la que mezcla la narrativa, la poesía y la crítica social a través de una historia de amor" y que presentará este miércoles 25 de noviembre a las 19.30 horas en Sa Nostra Sala, la sala que tiene el Consell d'Eivissa en la calle Aragó de la ciudad de Ibiza.

En este sentido, el profesor del colegio de Sant Carles ha explicado que su afición por la literatura comenzó cuando era pequeño, participando junto a su madre en concursos literarios del colegio, y que esta novela nació después de atravesar una etapa complicada ya que "son preguntas que yo me hice en un momento difícil de mi vida y de las que no tengo respuesta todavía, pero que sí me ayudaron a encontrarme".

Concretamente, Xamena ha explicado que, aunque el hilo conductor de la novela es una historia de amor, "a lo largo de sus páginas se abordan hasta 62 temas relacionados con la vida cotidiana, entre ellos la identidad, la familia, la vulnerabilidad, la enfermedad o el rechazo social con el objetivo de que si bien hacerse determinadas preguntas puede resultar doloroso, cuando estas se plantean a través de una historia de amor resulta más fácil sentirse identificado con los personajes y reflexionar sobre quiénes somos y qué queremos".

Portada del libro de Martí Xamena | Redacción

De hecho, uno de los principales objetivos del libro "es que los lectores se detengan a pensar si realmente están viviendo la vida que desean" ya que también ha reconocido que su experiencia como maestro le ha ayudado a la hora de escribir la novela, "especialmente al observar cómo los niños van construyendo su propia identidad a través de preguntas que muchas veces no tienen respuesta".

Además, el escritor ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la forma de relacionarse de los adolescentes en los últimos años, "especialmente por la influencia de las redes sociales y la rapidez con la que se viven actualmente las relaciones personales" y por todo ello, ha asegurado que le gustaría que su novela "llegase a las nuevas generaciones y les ayudase a hacerse preguntas, a desarrollar su propio criterio y a reflexionar antes de dejarse llevar por determinados movimientos o ideas que no conocen del todo", aunque también ha dejado claro que "no es una lectura recomendable para edades más tempranas por la crudeza de algunas de sus escenas".

Tras haber presentado la novela en Mallorca, Martí Xamena hará lo propio este miércoles 25 de noviembre a las 19.30 horas en Sa Nostra Sala, el espacio cultural del Consell de Ibiza situado en la calle Aragón, donde también venderá y firmará ejemplares de este libro que tiene un precio de 16 euros, pudiéndose comprar, además de en la presentación, en su página web, www.martixamena.com.