Sergi Nebot: «Si alguna vez una canción de Serrat os ha tocado el corazón, os prometo que disfrutaréis del espectáculo»

El cantante de Vinaròs presenta en Ibiza su espectáculo ‘Hoy puede ser un gran día’, un emotivo homenaje a Joan Manuel Serrat que podrá disfrutarse este jueves en es Cubells y el viernes en Can Ventosa. En una entrevista en el programa ‘Más de Uno Ibiza y Formentera’, de Onda Cero, ha explicado los detalles de esta propuesta musical, acompañado al piano por Gerard Àvila y con la participación de artistas invitados.

El cantante y comunicador Sergi Nebot llevará esta semana a Ibiza su espectáculo ‘Hoy puede ser un gran día’, una propuesta musical dedicada a la figura y las canciones de Joan Manuel Serrat que pretende ir mucho más allá de un concierto de versiones. Durante su entrevista en ‘Más de Uno Ibiza y Formentera’, de Onda Cero, Nebot ha explicado que se trata de un recorrido por algunas de las composiciones más emblemáticas del cantautor catalán, acompañado de historias, recuerdos y reflexiones que permiten al público conectar emocionalmente con cada canción.

El espectáculo tendrá dos representaciones en la isla. La primera será este jueves 15 de octubre, a las 20.00 horas, en es Cubells, coincidiendo con el día grande de las fiestas de Santa Teresa. La segunda se celebrará el viernes 16 de octubre, a las 20.30 horas, en el auditorio de Can Ventosa, en Ibiza.

Nebot ha explicado que su admiración por Serrat viene de muy lejos y que la semejanza de su voz con la del cantautor catalán le ha acompañado prácticamente toda la vida. «Siempre he tenido esta capacidad. Desde que tenía 17 o 18 años, la gente me decía que me parecía mucho a Serrat», ha recordado durante la conversación.

Aunque durante décadas ha desarrollado su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación, la radio y la televisión, la música siempre ha ocupado un lugar fundamental en su vida. Su afición por cantar y sus experiencias en diferentes formaciones musicales terminaron desembocando, hace aproximadamente cuatro años, coincidiendo con la retirada de Serrat de los escenarios, en la decisión de poner en marcha este proyecto.

«Las canciones de Serrat conectaban conmigo. Sentía que, de alguna manera, aquellas canciones hablaban de mí», ha explicado Nebot, quien reconoce que el repertorio del artista forma parte de su propia historia personal.

Mucho más que un homenaje musical

Una de las principales particularidades de ‘Hoy puede ser un gran día’ es su estructura narrativa. Entre canción y canción, Sergi Nebot introduce historias relacionadas con las composiciones, anécdotas sobre Serrat y reflexiones personales que ayudan a comprender mejor el significado de sus letras.

«Puedes escuchar una canción en la radio o en un concierto y muchas veces no entrar realmente en ella. Yo cuento una historia que te introduce en lo que está diciendo esa canción», ha señalado.

Para el artista, esta fórmula permite que el espectador se sumerja en el universo musical y poético de Serrat de una manera especialmente intensa.

El resultado, según ha explicado, está siendo extraordinariamente emotivo. Nebot ha confesado que una de sus mayores satisfacciones llega cuando termina la actuación y, en lugar de retirarse directamente al camerino, baja del escenario para conversar con los espectadores.

«Hay gente que viene a abrazarme, personas con lágrimas en los ojos que me dicen que se han emocionado muchísimo», ha relatado.

Entre las experiencias que más le han marcado recuerda las palabras de una espectadora que había asistido a varios conciertos del propio Joan Manuel Serrat y que le aseguró que se había emocionado tanto con su interpretación como con las actuaciones del cantautor original.

Gerard Àvila, un piano para redescubrir a Serrat

El espectáculo cuenta con el acompañamiento musical del pianista Gerard Àvila, natural de Benicarló, un joven músico que se incorporó al proyecto cuando apenas tenía 22 años y que actualmente tiene 26.

Nebot ha destacado especialmente su talento y su capacidad para trasladar al piano unas composiciones que originalmente cuentan con arreglos musicales mucho más amplios.

«Llevar las canciones de Serrat a un escenario con un único piano es algo complejo y supone muchas dificultades desde el punto de vista artístico, pero creo que lo hemos conseguido», ha afirmado.

El cantante también ha explicado que Gerard Àvila apenas conocía el repertorio de Serrat cuando comenzó esta aventura y que, con el paso del tiempo, ha terminado enamorándose de sus canciones.

Artistas invitados y sorpresas en Ibiza

Las dos actuaciones contarán, además, con colaboraciones especiales. Sergi Nebot ha anunciado la participación de Noemí Funes, cantante vinculada al grupo musical Garage, con quien compartirá escenario para interpretar algunas canciones.

El artista ha adelantado también que podrían producirse otras apariciones sorpresa durante los conciertos, aunque ha preferido mantener el misterio sobre la identidad de los posibles invitados.

La actuación del jueves en es Cubells se integrará en la programación festiva de Santa Teresa, después de los actos religiosos, la procesión y la exhibición de ball pagès a cargo del Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines.

Por su parte, el concierto del viernes en Can Ventosa permitirá disfrutar de este homenaje en un espacio escénico especialmente preparado para las actuaciones musicales.

Las personas interesadas pueden consultar la información sobre las actuaciones a través de las páginas web de los ayuntamientos de Sant Josep de sa Talaia e Ibiza.

«Si Serrat ha formado parte de vuestra vida, venid»

Antes de finalizar la entrevista en Onda Cero, Sergi Nebot ha querido lanzar una invitación muy especial a todas aquellas personas que han crecido escuchando las canciones de Joan Manuel Serrat.

«Si en alguna ocasión una canción de Serrat os ha emocionado, os ha tocado el corazón o habéis sentido que aquella música estaba escrita para vosotros, venid a cualquiera de los dos conciertos, porque os prometo que disfrutaréis», ha expresado.

Una invitación que resume el espíritu de ‘Hoy puede ser un gran día’: recuperar canciones que forman parte de la memoria colectiva, revivir emociones y demostrar que la música de Joan Manuel Serrat continúa siendo capaz de conmover a diferentes generaciones.

Dos conciertos, un piano, una voz sorprendentemente cercana a la de Serrat y un repertorio de canciones que siguen formando parte de la banda sonora de nuestras vidas.