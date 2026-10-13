Formentera no creará 3.767 nuevas plazas turísticas mientras crece la preocupación por un alga invasora en s’Estany des Peix

El futuro turístico de la isla de Formentera ha vuelto a centrar el espacio Formentera al día de este 13 de octubre que se emite en Más de Uno Ibiza y Formentera y después de que el Consell haya aclarado que las 3.767 posibles nuevas plazas turísticas recogidas en un estudio técnico no constituyen una propuesta del gobierno insular.

En este sentido, la institución que preside Óscar Portas ha explicado que el estudio presentado a la Comisión de Ordenación y Promoción Turística establece una capacidad máxima operativa de 18.836 plazas, frente a las 15.069 utilizadas como referencia y que, sin embargo, existen otras mil plazas ya adjudicadas y pendientes de entrar en funcionamiento, por lo que la cifra real de plazas activas y comprometidas asciende a 16.070. Y todo ello, teniendo en cuenta además que el documento todavía sigue abierto a observaciones, por lo que no supone ninguna decisión sobre un incremento de la oferta turística.

El Govern inaugura la instalación fotovoltaica del Hospital de Formentera, que permitirá ahorrar cerca de 30.000 euros anuales | Redacción

Por su parte, en temas relacionados con el medio ambiente, investigadores del IMEDEA han constatado la expansión del alga exótica Batophora occidentalis en s’Estany des Peix, detectada en todos los puntos estudiados durante 2024 y capaz de colonizar las hojas y rizomas de posidonia, mientras que el Hospital de Formentera ha estrenado una nueva instalación fotovoltaica que, junto a la existente, permitirá generar más de 205 megavatios hora anuales y ahorrar unos 30.000 euros al año.

Mientras, la isla también ha rendido homenaje a Jaume Ferrer Ferrer, conocido como Jaume de na Morna, fusilado en 1937, con una nueva llamborda conmemorativa en Sant Francesc y la agenda cultural incluye la recta final de Tardor d’Art, las Jornades d’Estudis Locals Joan Marí Cardona, el ciclo Octubre Trans, la cuarta Fira d’Estocs, las últimas celebraciones de las Festes del Pilar de la Mola y el concierto lírico Nits de cinema.

Formentera rinde homenaje a Jaume Ferrer Ferrer, conocido como Jaume de na Morna, fusilado en 1937, con una nueva llamborda conmemorativa en Sant Francesc | Redacción

Por último, en deportes, la SD Formentera ha derrotado por 2 goles a 1 en el Municipal de Sant Francesc al hasta ahora invicto líder Manacor y asciende a la séptima posición con once puntos.