El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, ha detallado en Onda Cero las principales novedades de la programación navideña de la capital de la isla, que este año volverá a convertir el paseo de Vara de Rey en el principal punto de encuentro de los ciudadanos, aunque con una mayor presencia de actividades en los diferentes barrios del municipio.

Concretamente, el propio Torres ha asegurado que se ha preparado "un programa muy variado, un programa para todos, para todos los gustos, para adultos, para familias, para los más pequeñitos" y que todo arrancará oficialmente este sábado 28 de noviembre a las 18.00 horas con el desfile de carrozas La luz llega a la ciudad, en el que participarán las escuelas de baile de Ibiza y que recorrerá la calle País Vasco, la avenida de España y parte de la avenida de Ignasi Wallis, para dar paso al tradicional encendido del árbol de Navidad, a las 19.30 horas, en el paseo de Vara de Rey y con el espectáculo El desván de las Navidades olvidadas donde se combinará combinará teatro, danza, música, acrobacias y efectos especiales en un escenario por el que también pasarán un centenar de jóvenes de la isla.

No en vano, según Torres, "una vez más se ha querido contar especialmente con músicos, bailarines, artistas y coros ibicencos para ofrecer un espectáculo pensado y creado solo para la ciudad de Ibiza" y por ello, solo ha querido adelantar que "un elfo que aparece en un desván abandonado ayudará a los espectadores a descubrir el verdadero significado de estas fiestas antes del tradicional encendido de las luces navideñas que también contará con sorpresas en varios puntos del paseo y sus alrededores".

Fran Torres junto al concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento durante la presentación | Redacción

Por otro lado, el concejal de Fiestas ha recordado que el paseo de Vara de Rey contará durante estas fechas con un mercado artesanal de 21 puestos "en el que se podrán encontrar desde artículos de bisutería hasta elementos decorativos navideños y las tradicionales figuras para el belén", que habrá un mercado gastronómico "con diez puestos de comida y bebida y hasta 45 actuaciones musicales" y que la carpa de Nadal "acogerá otras 30 actuaciones entre espectáculos teatrales, musicales, exhibiciones de escuelas de baile, encuentros con los mayores del municipio y una gran fiesta de Fin de Año".

Y en este sentido, Torres ha insistido en que este año el Ayuntamiento ha querido reforzar "especialmente" la programación en los diferentes barrios de Ibiza, "donde habrá visitas de Papá Noel acompañadas de personajes gigantes, animaciones infantiles, espectáculos teatrales, actuaciones en directo, castillos hinchables y jornadas organizadas por los propios barrios" y es que aunque ha reconocido que Vara de Rey "sigue siendo el principal punto de encuentro de la ciudad durante estas fechas es necesario descentralizar las actividades para intentar llevar la Navidad a todos los lugares y que todos los vecinos de la ciudad la puedan disfrutar de la misma manera".

Por último, el concejal de Fiestas ha animado a los residentes de todos los municipios de la isla a acercarse a la capital ibicenca durante estas semanas y a consultar la programación completa de Ibiza Ciutat del Nadal a través de la página web y las redes sociales del Ayuntamiento, donde también se informará de los cortes de tráfico con motivo de de unas celebraciones "en las que todos tenemos que recuperar valores tan propios de estas fechas como compartir y pasar tiempo con la familia y los amigos".