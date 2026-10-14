Onda Agraria se traslada hasta la décima edición de la Fira de la Sal de Sant Josep

Onda Agraria, el programa de Onda Cero dedicado al mundo rural, la agricultura y la gastronomía, llega esta semana a Ibiza con motivo de la décima edición de la Fira de la Sal de Sant Josep de sa Talaia y por ello, sus presentadores, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, estarán este viernes 16 de octubre, a las cinco de la tarde, en el salón de actos de las oficinas municipales de Sant Jordi de ses Salines para grabar los programas que se emitirán durante el fin de semana.

Se trata de una edición especial que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y en la que conoceremos la historia y la tradición salinera de Ibiza, los antiguos oficios relacionados con la extracción de sal, los productos de nuestro campo y, por supuesto, la gastronomía y la cocina tradicional del municipio.

Y además con grabación abierta al público, aunque las plazas son muy limitadas, por lo que los que quieran asistir ya pueden solicitar su invitación enviando un correo electrónico a ibiza@ondacero.es.