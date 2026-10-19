Com Tú! presenta 4.000 calendarios solidarios repletos de ilusión y cerámica

Vanesa Díaz, responsable de comunicación de la asociación Com Tú!, conocida antiguamente como Apneef, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para presentar una nueva edición de sus calendarios solidarios que cada Navidad ponen a la venta junto a la Fundación Pacha para financiar tratamientos y servicios para su cerca de usuarios y familias.

Díaz ha destacado que este año el calendario tiene una importante y preciosa novedad y es que los protagonistas de Com Tú! posan junto a doce ceramistas vinculados a la isla, gracias a la iniciativa de la mecenas de la asociación y patrona de la Fundación Pachá, Alba Pau, y un equipo de producción integrado por Laura, de Ladio Ceramics y los fotógrafos Vito y Leila, "en una nueva oportunidad para reunir a familias, artistas y profesionales en torno a una causa común que al final tiene un resultado muy bonito para todos".

Marcos Ribas, Mateo Enrique y Diego Sánchez junto a Elena Noguera | Redacción

De hecho, las fotografías del calendario se han realizado en los talleres de los doce ceramistas participantes, "que han abierto sus espacios a los niños y niñas de la asociación para compartir una experiencia artística y solidaria dándonos una lección de solidaridad y buen ambiente durante las sesiones en las que también han participado algunas mascotas para ayudar a los protagonistas a relajarse y disfrutar de las fotografías".

Este año se editarán 4.000 ejemplares que se venderán a seis euros, tanto en las sedes de Com Tú! de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni como en diferentes establecimientos de la isla y también se organizarán mesas de venta en el Mercat Nou y en distintos eventos con otros puntos de distribución se anunciarán a través de sus redes sociales. Y es que según Díaz, la iniciativa "tiene el objetivo fundamental de recaudar entre 20.000 y 25.000 euros para financiar las terapias y los servicios que no están cubiertos por las administraciones públicas y que permiten mantener tratamientos y programas que no cuentan con financiación pública concertada y que resultan esenciales para muchas de las familias atendidas por la entidad".

Vladimir Tita, Joya Kiss, Adara Serrano y Natalie Rich-Fernández | Redacción

No en vano, Com Tú! atiende actualmente a 500 personas a través de diferentes servicios adaptados a sus necesidades y a los que se ofrece atención desde los primeros años de vida y con los que desarrolla programas de psicología, fisioterapia, logopedia, valoraciones, intervención familiar y actividades de ocio, entre otros, y es que Díaz ha recordado "que cada intervención se ajusta a las circunstancias de los niños, adolescentes y demás usuarios, con el objetivo de mejorar su bienestar y el de sus familias".