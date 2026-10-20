Pedro Guasch, Eivissa en Bici: "En la isla de Ibiza hay más de 40 kilómetros de carriles bici pero hay muy pocos conectados"

Pedro Guasch, presidente de la recién creada asociación Eivissa en Bici ha explicado en Onda Cero cuáles son las principales reivindicaciones con las que nace la entidad, para reclamar conexiones ciclistas seguras entre los municipios y anunciar una marcha reivindicativa desde Vila hasta ses Salines prevista para noviembre.

En este sentido, Guasch ha recordado que Eivissa en Bici "nace con el objetivo de convertir la bicicleta en una alternativa real al coche en los desplazamientos cotidianos por la isla" ya que es la evolución de Vila en Ibiza, un movimiento ciudadano que lleva más de seis años trabajando para fomentar la movilidad sostenible y que ahora "ha decidido constituirse formalmente para participar en las mesas de movilidad y trasladar sus propuestas a las administraciones".

No en vano, el presidente de la asociación considera que Ibiza "reúne unas condiciones de distancias y orografía especialmente favorables para desplazarse en bicicleta" y por ello se ha mostrado convencido "de que podría convertirse en una alternativa al vehículo privado si se desarrollara una red ciclista adecuada" aunque actualmente "las infraestructuras actuales no permiten hacerlo con seguridad".

Imagen representativa de un carril bici que acaba cortado y sin conexión en Ibiza | Redacción

Por todo ello, una de las principales reivindicaciones de la asociación "es conectar los carriles bici existentes y facilitar los desplazamientos entre Vila y núcleos como Jesús, Puig d'en Valls, Sant Jordi o Platja d'en Bossa" ya que, según ha asegurado Guasch, "en la isla tenemos más de 40 kilómetros de carriles bici, pero realmente conectados hay muy pocos", y en este sentido, ha considerado imprescindible mejorar la coordinación entre los diferentes ayuntamientos y el Consell de Ibiza y evitar que a día de hoy "muchas familias no se plantean permitir que sus hijos se desplacen en bicicleta a actividades extraescolares o instalaciones deportivas porque tiene que compartir el espacio con coches, camiones y eso es peligrosísimo".

Al mismo tiempo, Guasch también ha reclamado una mayor implicación de las instituciones para agilizar la construcción de nuevas infraestructuras ciclistas y es que aunque reconoce que las reuniones mantenidas con los responsables públicos "suelen dejar buenas sensaciones", los proyectos "avanzan demasiado lentamente demostrando que aunque hay buena voluntad, realmente la movilidad ciclista todavía no se considera una prioridad en Ibiza, pese a que pequeñas inversiones podrían tener un impacto importante en la reducción del tráfico".

Por último, el presidente de Eivissa en Bici ha destacado la buena acogida ciudadana que han recibido las iniciativas del movimiento, ha explicado que sus integrantes han realizado encuestas directamente a los usuarios de los carriles bici para conocer sus necesidades "convencidos de que primero son los carriles y luego viene el uso" y ha anunciado una marcha ciclista reivindicativa desde Vila hasta ses Salines, prevista para el mes de noviembre, con la que Eivissa en Bici quiere denunciar las dificultades para acceder en bicicleta al parque natural y cuya frecha concreta se anunciará a través de las redes sociales de la plataforma.