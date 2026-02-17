El Parador de Ibiza contará con dos jornadas de puertas abiertas para los vecinos de la isla el 7 y 8 de marzo

El nuevo Parador de Ibiza ha anunciado unas jornadas de puertas abiertas para todos los vecinos de la isla el fin de semana del 7 y 8 de marzo que se celebrarán de 10.00 a 14.00 horas con visitas guiadas sin inscripción previa y por orden de llegada.

Además, se ha confirmado que el 23 de febrero se destinará a una visita institucional y que el 10 de marzo será la inauguración oficial tras casi dos décadas de espera. En este sentido, Paradores de España ha confirmado que "se trata de una oportunidad histórica para que los residentes puedan conocer todos los secretos de esta obra que ha contado con una inversión de 47 millones de euros para adecuar el Castillo y la Almudaina de Dalt Vila, en pleno conjunto patrimonial declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

Hay que recordar que el Parador se levanta sobre una fortaleza del siglo XVI que ha sido testigo de más de dos mil años de historia: púnicos, romanos, periodos islámicos y cristianos han dejado huella en este espacio único del Mediterráneo y que, según paradores, "la intervención ha respetado su valor arquitectónico y lo ha adaptado a los estándares actuales de sostenibilidad, accesibilidad y calidad hotelera".

Por último, también se ha anunciado un 20% de descuento para residentes "con el objetivo de integrar el establecimiento en la vida social y cultural de la isla y facilitar que los ibicencos puedan disfrutar de este espacio recuperado".