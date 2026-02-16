David Fernández: “La profesión médica está al límite y por eso hay que presionar sin perjudicar al paciente”

David Fernández, portavoz del sindicato Simebal en el Área de Salud de Ibiza y Formentera, ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera las razones que han llevado a los médicos de Baleares y de todo el país a iniciar una huelga que se prolongará durante varios meses con el objetivo de reclamar una solución al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García.

Concretamente, Fernández, ha explicado que la situación es "realmente mala" y que por ello el colectivo "exige un estatuto propio que dignifique la profesión, reconozca su formación y responsabilidad, y permita negociar sin quedar diluidos entre otros perfiles sanitarios".

Entre otras medidas, el sindicato reclama jornadas reales de 35 horas, retribuciones acordes al nivel de exigencia y responsabilidad, reconocimiento profesional equivalente al de jueces y fiscales, y condiciones dignas para los médicos residentes, que, según David Fernández, siguen siendo tratados "como mano de obra barata". Además, piden que "las horas de guardia cuenten para la jubilación y que se actúe contra el agotamiento y la presión asistencial que sufren los profesionales porque son factores que están empujando a muchos médicos a marcharse al extranjero o a la sanidad privada".

Por otro lado, Fernández también ha subrayado que en Ibiza y Formentera la situación es aún más grave "por el déficit crónico de especialistas y por el problema de la vivienda, que dificulta atraer y retener profesionales" y en este sentido ha recordado que completar plantillas "es una odisea y que cada incorporación se celebra como un acontecimiento extraordinario, lo que evidencia la fragilidad del sistema sanitario en las Pitiusas".

Finalmente, el portavoz de Simebal ha asegurado que la huelga se ha planteado en semanas alternas "para no perjudicar en exceso a los pacientes" y porque las reivindicaciones "no son solo para los médicos, sino para garantizar una sanidad pública digna y reducir las listas de espera, mejorar la atención y recuperar la confianza de los pacientes".