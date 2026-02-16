Pepe Pérez: “Como cada año la sardina es completamente diferente… y no puedo dar más pistas”

Pepe Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Es Clot de la ciudad de Ibiza, ha compartido en Onda Cero algunos de los secretos del popular Entierro de la Sardina que este miércoles 18 de febrero a partir de las siete de la tarde se convertirá en una de las citas más esperadas y queridas del programa de Carnaval de la ciudad.

En este sentido, Pérez ha confirmado que el entorno del Parque de la Paz se llenará de humor, música y sátira popular con un evento que esta asociación lleva 17 años organizando de forma ininterrumpida con un espectáculo único que partirá desde la sede de la asociación para recorrer distintas calles adyacentes "con un cortejo fúnebre, plañideras, obispo, tambores, antorchas y un desfile que recorre las calles del barrio antes de llegar al parque para la quema simbólica de Doña Sardina".

No en vano, uno de los momentos más esperados es descubrir cómo será la sardina de cartón piedra, diseñada cada año por Toni, artesano responsable de todas las figuras desde el inicio junto a Basilio que en paz descanse, y en este sentido, Pérez solo ha querido o podido adelantar para no desvelar la sorpresa que la de este año "será más fina, más larga y de otro color pero sin dejar de lado su particular tono crítico y reivindicativo".

Después, tras la quema, el público podrá disfrutar de 100 kilos de sardinas gratuitas en una sardinada popular que ya es tradición gracias al Ayuntamiento de Ibiza y por ello, el presidente de Es Clot también ha querido destacar el enorme trabajo voluntario que hay detrás con ensayos, coreografías, vestuario, música y organización realizado todo de forma altruista por los vecinos ya que "las subvenciones se han reducido y que sería positivo contar con patrocinadores para asegurar el futuro de la fiesta".