Izan Llunas

Izan Llunas brilla en el Benidorm Fest y habla sobre su experiencia en Onda Cero

Izan Llunas, hijo de una familia con una trayectoria musical legendaria, participa en el Benidorm Fest.

Agustín Prades

Illes Balears |

Ibiza, 16 de febrero de 2026 – Izan Llunas, hijo de una familia con una trayectoria musical legendaria, ha compartido su experiencia tras su reciente participación en el Benidorm Fest, en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera.

El joven artista, conocido por interpretar al joven Luis Miguel en la serie de Netflix y por su paso por La Voz Kids España, destacó que, aunque no quedó en primer lugar, la experiencia fue “increíble” y que la actuación fue “el mejor festival en el que he estado hasta ahora en mi carrera”.

Sobre su actuación, Izan destacó la importancia de la puesta en escena y la coreografía: “Todo estaba milimétrico, representaba mi estilo moderno pero con un toque clásico y romántico”, explicó. Reconoció que su canción, más funky y diferente a lo que se escucha actualmente, necesitaba conectar con el público y que fue gracias al público y al equipo que logró posicionarse como uno de los favoritos.

El joven cantante también recordó el apoyo de su familia: “Mi abuelo Dyango me dijo simplemente: sal y gana”, un consejo que guarda como motivación personal en su carrera.

Sobre el futuro, Izan adelantó que está preparando nuevas actuaciones y música, y expresó su deseo de realizar un concierto en Ibiza próximamente: “Espero que toda mi gente de Ibiza y Formentera venga a vernos”.

Finalmente, agradeció a los oyentes y al equipo del festival por la experiencia vivida, asegurando que esta participación le abre nuevas puertas como artista: “Es un trampolín que impulsa mi carrera, y recomiendo esta experiencia totalmente”.

