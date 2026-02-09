Igor Beltrane alerta de la crisis de vivienda en Ibiza: “El alquiler anual ha desaparecido para los trabajadores”

La vivienda continúa siendo el principal problema social y económico en Ibiza y Formentera, una situación que afecta de lleno a trabajadores y residentes. Así lo afirmó Igor Beltrane, responsable de la inmobiliaria Tierras de Ibiza, durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera en Onda Cero.

Beltrane explicó que el mercado inmobiliario ha sufrido un cambio radical en los últimos años, hasta el punto de que prácticamente ha desaparecido la oferta de alquiler anual a precios asumibles. “Los clientes de a pie que buscaban vivienda para todo el año ya no existen, porque la poca oferta disponible está fuera del alcance de los trabajadores”, señaló.

Según el profesional, esta situación ha obligado incluso a las inmobiliarias a modificar su perfil de cliente. Actualmente, la mayoría de los alquileres se destinan a la temporada de verano, principalmente para empresas que alojan a sus empleados o para público extranjero, especialmente nórdico, alemán, francés o suizo.

En cuanto a los precios, Beltrane fue claro: un piso de dos habitaciones en Ibiza centro puede costar entre 2.000 y 2.500 euros mensuales, una cifra “inasumible para la mayoría de nóminas”. Esto ha provocado un aumento del alquiler de habitaciones, una solución que, según el experto, “no es real ni digna” y contribuye a la masificación de los núcleos urbanos.

Respecto a la compraventa, los estudios se han convertido en el producto más demandado, tanto por su menor precio como por su rentabilidad como inversión. “Antes de comprar un piso grande, muchos inversores optan por adquirir dos estudios”, explicó. En cambio, las villas de más de un millón de euros siguen vendiéndose, aunque con un perfil de comprador muy concreto y mayoritariamente extranjero.

Beltrane también se mostró muy crítico con las políticas públicas actuales y con el programa de Alquiler Seguro del Govern balear, al que calificó de ineficaz. “La solución pasa por construir más vivienda y regular la oferta y la demanda, no por topar precios ni generar miedo a los propietarios”, afirmó, insistiendo en que sin un aumento real del parque de viviendas la situación no mejorará.

Finalmente, el responsable de Tierras de Ibiza advirtió de que la vivienda seguirá encareciéndose mientras haya demanda y se sigan alquilando pisos a precios elevados, lo que está provocando que muchos trabajadores desistan de venir a la isla o deleguen la búsqueda de alojamiento en sus empresas.