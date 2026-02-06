Lola Prieto: “Todo lo que deseamos está al otro lado del miedo”

La creadora de contenido y divulgadora Lola Prieto, conocida en redes sociales como Lola Rebelión, ha compartido su experiencia vital y su visión crítica de la sociedad actual en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera. Con más de 80 años y miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, Prieto se ha convertido en una voz intergeneracional que invita a la reflexión diaria desde Ibiza.

Inició su trayectoria digital en plena pandemia, en mayo de 2020, animada por sus hijos. “Pensaba que a quién le iba a interesar lo que yo tuviera que contar, pero decidí probar”, explicó. Desde entonces, publica contenido de forma constante, impulsada por lo que define como una necesidad personal de crecimiento. “Es desarrollo personal para mí; me ayuda a vivir y a no acomodarme”, afirmó.

Durante la conversación, Lola Prieto subrayó que su principal objetivo es despertar conciencias. “Intento poner mi granito de arena para que la gente entienda que no todo es como se ve, que siempre hay una trastienda”, señaló, alertando sobre la falta de pensamiento crítico y el conformismo social.

Uno de los ejes centrales de su discurso es el miedo. “El miedo solo sirve para frenarte y detenerte”, aseguró, recordando que su vida ha estado marcada por decisiones difíciles. “Soy quien soy porque me fui al otro lado del miedo”, añadió, relatando una historia personal de matrimonio temprano, falta de libertad y un largo proceso de aprendizaje y emancipación personal.

Prieto también reflexionó sobre la soledad en la vejez y la importancia de mantenerse activo física y mentalmente. “Nunca hay que dejar de aprender, de observar y de dar gracias antes de dormir”, aconsejó, defendiendo una vejez consciente y participativa.

En el plano espiritual, se definió como una mujer libre, alejada de dogmas. “No creo en un Dios que obliga; creo en el universo, en la energía y en la libertad individual”, afirmó, reivindicando el derecho a pensar y decidir sin imposiciones externas.

Acompañada por su hija, Dosi Martínez, Prieto mostró el lado más humano de su día a día, marcado por la lectura, la escritura y el diálogo constante. “Mi carta de presentación es mi sonrisa”, aseguró, convencida de que la actitud es una herramienta fundamental para relacionarse con los demás.

Con una trayectoria vital intensa y una presencia digital consolidada, Lola Prieto demuestra que la edad no es un límite para reinventarse, sino una oportunidad para compartir experiencia, pensamiento crítico y reflexión en una sociedad cada vez más acelerada.