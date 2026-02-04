Enric Casanova: “Para luchar contra el cáncer siempre es necesario hacer más”

Con motivo de la celebración cada 4 de febrero del Día Mundial contra el cáncer, el presidente de la Junta Insular de Ibiza de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Enric Casanova, ha analizado Onda Cero como es la situación de los pacientes en la isla tras la llegada de un quinto oncólogo y una enfermera gestora de casos al Hospital de Can Misses por parte de la Consellería balear de Salud.

En este sentido Casanova ha reconocido que "la situación empieza a mejorar tras meses complicados en el servicio de oncología de Can Misses y que se empieza a restablecer el orden poco a poco" aunque también ha incidido en que "viendo como la población crece el servicio debería contar con siete especialistas para funcionar con garantías".

Además ha destacado "que cada paciente con cáncer vive un proceso distinto" y por ello ha recordado "que además de la atención sanitaria, las asociaciones desempeñan un papel clave ofreciendo apoyo integral, espacios asistenciales renovados y programas de prevención como en el caso de la AECC donde se combina acompañamiento emocional, asesoramiento y actividades de sensibilización para mejorar calidad de vida del paciente y de su familia".

Por otro lado, con respecto a los retos futuros, Casanova ha señalado "la necesidad de reforzar la prevención, impulsar la investigación" y abordar un problema muy específico de Ibiza como la falta de vivienda y "el impacto que pueden tener en personas que atraviesan un proceso oncológico y que pueden ver como al compartir piso o vivir en infraviviendas se agrava su situación emocional y física".

Finalmente, Casanova ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se implique a través del voluntariado, recordando que la AECC funciona en gran parte gracias a personas que donan su tiempo y ha invitado a quienes quieran colaborar o necesiten apoyo a acudir a la sede de la asociación o llamar al teléfono 900 100 036, disponible las 24 horas del día.