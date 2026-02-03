Natasha Quitak: "Hospice dará apoyo real para que nadie afronte en soledad uno de los momentos más difíciles de la vida"

La trabajadora social de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, Natasha Quitak, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera en qué consiste el proyecto pionero Hospice que de la mano de Ibiza y Formentera contra el cáncer pretende ofrecer en Santa Eulària apoyo y acompañamiento a las personas que sufren cáncer durante los últimos momentos de su vida.

Concretamente, Quitak, que también es la impulsora de la idea, ha explicado que el proyecto arrancará el 2 de marzo "ofreciendo apoyo emocional, social y práctico adaptado a cada caso, desde ayuda en el domicilio hasta respiro familiar y orientación en un proceso tan delicado como el final de la vida".

El proyecto Hospice se ha presentado en el Ayuntamiento de Santa Eulària | Redacción

De hecho, según la trabajadora social de IFCC ha destacado que Hospice se basa "en una atención profundamente humana, centrada en la escucha activa, la presencia cercana y la adaptación a las necesidades de cada persona" y que por ello gracias a un equipo de voluntarios de la asociación especialmente formados "incluirá cuidados personales, tareas del hogar, transporte, traducción, acompañamiento, información y guía para que pacientes y familias puedan afrontar el proceso con mayor serenidad".

Una de las claves del proyecto será la coordinación con los equipos de cuidados paliativos, atención primaria y servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària y para ello, Quitak ha confirmado que se creará un grupo de trabajo conjunto "que permitirá complementar la atención sociosanitaria ya existente y agilizar la respuesta a las familias a través también de la adaptación de protocolos y la ampliación servicios como la ayuda a domicilio por parte del consistorio".

El proyecto Hospice prevé atender a unas 100 personas al año en el municipio, según las estimaciones de la unidad de paliativos y en este sentido, Quitak ha recordado que las familias podrán acceder al servicio mediante derivación médica o contactando directamente con la asociación en el 666 99 13 36, que las orientará en los primeros pasos con el objetivo "de ofrecer apoyo real en uno de los momentos más difíciles de la vida y para que nadie tenga que afrontarlo en soledad".