Manu Jiménez Roig: "Los jóvenes solo queremos las mismas oportunidades que tuvieron nuestros padres"

El concejal ibicenco Manu Jiménez Roig ha explicado en Onda Cero qué supone para él su reciente nombramiento como presidente de Nuevas Generaciones del PP en Ibiza y vicepresidente en Baleares, compaginándolo con su puesto como el concejal más joven de la historia del Ayuntamiento de Ibiza.

Responsable del área de Bienestar Animal, Jardines, Cementerios y recientemente Juventud, ha explicado que con sus 24 años asume el cargo "con orgullo" y ha recordado que por la organización "han pasado referentes que hoy ocupan puestos relevantes dentro del Partido Popular".

Jiménez Roig también ha señalado que su objetivo es "trasladar la voz de los jóvenes tanto en Ibiza como en Baleares", aportando ideas y señalando aquello que consideren necesario mejorar, centrándose fundamentalmente en la vivienda "como principal preocupación de los jóvenes de toda España y como principal motivo de su malestar ante la falta de soluciones claras y accesibles".

Manu Jiménez Roig, durante su discurso en Ibiza | Redacción

Al mismo tiempo, el joven edil ha reflexionado sobre la relación entre juventud y política, asegurando "que muchos jóvenes se acercan a ella por interés y otros por frustración ante la falta de respuestas" y en este sentido ha defendido que las nuevas generaciones no buscan "nada regalado, sino las mismas oportunidades que tuvieron nuestros padres", reivindicando además que los jóvenes somos "el presente y no solo el futuro".

Finalmente, Jiménez Roig ha animado a quienes dudan en participar en política "a hacerlo desde la ideología que cada uno comparta" y en este sentido ha recordado que su propio compromiso "nació del deseo de mejorar la ciudad donde vivía y de sentirme escuchado" por lo que ha también ha reafirmado su intención de trabajar para que "la juventud tenga un papel activo en la vida pública de las islas".