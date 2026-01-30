José Romero: “Tardamos en gestionar altas hasta 12 horas porque solo hay dos ambulancias con camillas en Ibiza”

José Romero, delegado del sindicato Comisiones Obreras en la empresa pública GSAIB ha detallado en Onda Cero los graves problemas que arrastra el servicio de ambulancias no asistenciales en las Pitiusas, pese a la reciente renovación de la flota y a una inversión de 56 millones de euros confirmando los trastornos que están generando a los usuarios.

En este sentido, Romero ha asegurado que la situación actual es consecuencia directa de "una mala planificación de la flota" ya que, según sus palabras, "de todas las nuevas ambulancias entregadas, únicamente dos en Ibiza y una en Formentera cuentan con camilla, mientras que el resto carecen tanto de rampa como de equipamiento adecuado".

Además, "solo 26 de los 41 trabajadores cuentan con el carnet de conducir C necesario para manejar los vehículos con rampa eléctrica" lo que está provocando, según el delegado de CCOO, que se trasladen pacientes de pie, accediendo por el lateral del vehículo y subiendo un escalón elevado, "algo especialmente complicado para personas mayores o con movilidad reducida".

Incluso, según Romero, esta falta de camillas y profesionales está provocando retrasos muy significativos en las altas hospitalarias y es que según ha confirmado "servicios solicitados por la mañana se están realizando entrada la noche, con demoras de hasta 12 o 13 horas y, en algunos casos, pacientes han tenido que quedarse a dormir en el hospital porque el traslado llegó demasiado tarde o cuando se puede".

Por último, el delegado de CCOO se ha mostrado escéptico sobre una solución rápida ya que "incluso si toda la plantilla obtuviera el carnet, seguirían faltando ambulancias equipadas con camillas porque ante todo es un problema estructural que requiere una respuesta urgente".