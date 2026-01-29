Fernando Bayón: “La parroquia de Jesús no es solo la casa del cura del pueblo sino la de todos sus vecinos”

Fernando Bayón ha detallado en Onda Cero como está viviendo sus primeros días como nuevo párroco del pequeño pueblo de Jesús, en el municipio de Santa Eulària des Riu, tras una toma de posesión que ha recordado “con mucha alegría gracias al cariño de los vecinos que acudieron a la iglesia” y también con sentimiento agridulce por el reciente fallecimiento de su padre, cuya ausencia sintió especialmente en un día tan significativo.

Bayón ha confirmado que su vocación nació muy temprano, cuando con solo 12 años ingresó en el seminario inspirado por el ejemplo del párroco de su pueblo, Sant Jordi y tras comprender “que, si él era feliz siendo sacerdote, porque no lo iba a ser yo”, y ha explicado que concibe su misión pastoral entendiendo que el cura no es “una máquina expendedora de sacramentos, sino un acompañante que debe caminar junto a su comunidad: a veces delante, a veces al lado y otras detrás”.

Y por ello, ha defendido una Iglesia cercana, abierta y presente en la vida cotidiana del pueblo, especialmente con los más necesitados y con quienes se sienten lejos de la fe y es que él mismo se ha definido como “una persona accesible, con la que se puede hablar de todo, y partidario de invitar sin imponer”.

Al mismo tiempo, Bayón ha destacó la intensa vida cultural y comunitaria de Jesús, con coro, colla, grupos pastorales y numerosas actividades vinculadas a la parroquia, y ha reconocido que de momento le resulta difícil llegar a todo por más que intenta estar presente en cada espacio, desde el club de mayores hasta los ensayos de los sonadors o las reuniones de los obreros y por eso ha lanzado el mensaje de que todo el que quiera se acerque a conocerlo porque “la parroquia es la casa de todos los todos los vecinos no solo la del párroco”.