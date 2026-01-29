Pilar Costa: “Que Formentera tenga senador propio es una cuestión de justicia y autogobierno”

El 10 de febrero se debatirá en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una reforma constitucional que podría permitir que Formentera cuente por primera vez con un senador o senadora propia. La encargada de defenderlo será la diputada socialista Pilar Costa quien ha confesado en Onda Cero que esta iniciativa le genera “especial ilusión”, tanto por su importancia política como por su vínculo personal con la isla ya que ha recordado en 1996 fue senadora por Ibiza y Formentera y que su suplente, Isidor Torres, “se convirtió en el primer senador formenterense, aunque por sustitución”.

Al mismo tiempo, Costa ha subrayado que forma parte de una comisión junto a la popular Cristina Gil y al diputado por Formentera Llorenç Córdoba y que el objetivo es que la isla “pueda elegir directamente a su representante, sin compartir circunscripción con Ibiza” después de una propuesta aprobada por unanimidad en 2018 y ratificada esta legislatura con la excepción de Vox y que según sus palabras “es una cuestión de justicia y autogobierno” para Formentera.

Para ello, se requiere modificar el artículo constitucional que actualmente establece un único senador para Ibiza y Formentera, eliminando la conjunción que une a ambas islas en una misma circunscripción, y en este sentido la diputada socialista ha detallado los pasos que seguirán al debate del día 10 “con la creación de una ponencia, el trabajo en comisión y, finalmente, la votación en el pleno del Congreso”, recordando que la reforma constitucional “exige una mayoría cualificada, por lo que es imprescindible el apoyo de los grandes grupos”.

Y ante la posibilidad de que Formentera pueda votar ya a su propio senador en las próximas elecciones generales, Costa es optimista pero prudente “ya que si los trámites avanzan con agilidad, la reforma podría estar lista dentro de un año, antes del final de la legislatura en 2027”.