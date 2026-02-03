José Antonio López: "La llegada de nuevos bomberos es muy buena porque Ibiza necesita un servicio más robusto para los retos que vienen"

José Antonio López, jefe de los bomberos del Consell insular de Ibiza, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para detallar a todos los oyentes como afecta al cuerpo la incorporación de 19 nuevos efectivos, entre funcionarios en prácticas y de carrera, para un servicio que ha definido como "esencial" y "sometido a una enorme presión".

En este sentido, López ha destacado que este refuerzo "permitirá consolidar plazas, rejuvenecer la plantilla y crear una bolsa de personal ya formado para futuras incorporaciones", aunque también ha querido insistir "que la formación en emergencias es larga y exige máxima prudencia ya que por ejemplo Ibiza presenta riesgos muy específicos derivados de su condición insular como rescates en pozos, cuevas y acantilados, incendios de todo tipo, accidentes de tráfico complejos o intervenciones en maquinaria pesada".

Por ello, también ha reivindicado que los bomberos actúan "cuando otros servicios ya no pueden resolver la emergencia, lo que exige un nivel técnico, humano y psicológico muy elevado" y ha insistido en que "la llegada de nuevos agentes implica reorganización, acompañamiento y un proceso formativo progresivo para garantizar la seguridad de todos".

Por otro lado, José Antonio López ha repasado los meses especialmente duros que ha vivido el cuerpo, con la DANA, los temporales y más de 150 intervenciones desde principios de año confirmando que esta situaciones "han provocado un desgaste notable en personal, vehículos y material" y por eso se ha mostrado confiado en que la primavera "permita recuperar fuerzas antes de una temporada turística que siempre sabemos que trae consigo un aumento de rescates, incendios y emergencias derivadas de la masificación".

Finalmente, de cara al futuro, el jefe de los Bomberos de Ibiza ha señalado que "el objetivo es incorporar cinco nuevos efectivos cada año y avanzar hacia la creación de subparques que permitan cubrir los 542 kilómetros de la isla con tiempos de respuesta más cortos" y porque, como ha asegurado con una sonrisa, "Ibiza necesita un servicio aún más robusto para responder a los retos que vienen".