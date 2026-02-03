Maribel Martínez: "Los anuncios están muy bien pero queremos una plantilla de oncólogos estable y suficiente para Ibiza y Formentera”

Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC) ha catalogado en Onda Cero como "muy positiva" la incorporación por parte del Área de Salud de las Pitiusas del quinto oncólogo al Hospital Can Misses y la inminente llegada de una enfermera gestora de casos aunque también ha recordado "que el objetivo sigue siendo alcanzar una plantilla de siete especialistas para garantizar estabilidad y calidad asistencial".

En este sentido, Martínez ha confirmado que los últimos meses han sido "muy difíciles" para los pacientes, "debido a la saturación del servicio y a la falta de profesionales" y es que tal y como ha recordado "el cáncer requiere tratamientos largos y revisiones periódicas que se han convertido en una odisea para muchas familias debido a la escasez de oncólogos".

Además, mientras ha destacado la labor "encomiable" del personal médico y de enfermería, "que ha sostenido el servicio pese a la sobrecarga emocional y asistencial", ha valorado muy positivamente la figura de la nueva enfermera gestora de casos, que actuará como puente entre pacientes y oncólogos, coordinando pruebas, citas, desplazamientos y comités de tumores, asegurando que "será clave para agilizar trámites y mejorar la comunicación, especialmente en un servicio donde la saturación ha dificultado el seguimiento adecuado de los pacientes".

De cara al futuro, Martínez ha asegurado que APAAC "seguirá centrada en acompañar a enfermos y familias", y al mismo tiempo se ha mostrado confiada en que la ampliación del equipo médico "permita reducir el atasco en las revisiones ya que es uno de los problemas más graves como refleja que muchos pacientes esperan hasta un año para controles que deberían hacerse cada seis meses, provocando también una enorme carga emocional".