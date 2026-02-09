Juan Francisco Ballesteros presenta Finanzas para llevar y apuesta por una educación financiera desde la escuela

En una reciente entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Juan Francisco Ballesteros, asesor financiero y músico, presentó su último libro, Finanzas para llevar, un manual diseñado para que cualquier persona pueda optimizar sus recursos, conocer cómo funciona el dinero y aprender dónde invertir de manera segura y productiva.

Ballesteros subrayó que la obra es imprescindible en un contexto donde la educación financiera básica aún escasea. “Desde el colegio se debería enseñar cómo funciona el dinero, cómo ahorrar y cómo hacerlo crecer”, aseguró, criticando la ausencia de esta formación en el sistema educativo tradicional.

El autor explicó que la relación con el dinero de la mayoría de las personas es conservadora y, a menudo, negativa, marcada por prejuicios sobre quienes poseen capital. “No es el dinero lo que hace a las personas, pero todos sabemos que con dinero se está mejor. Hay que aprender a gestionarlo de manera ética y profesional”, afirmó.

Ballesteros describió su libro como una guía accesible para cualquier persona, desde quienes nunca se han interesado por la economía hasta aquellos que buscan profundizar en su conocimiento financiero. Además, advirtió sobre los riesgos de las inversiones digitales sin conocimiento previo, como las criptomonedas, y afirmó que el dinero físico está desapareciendo gradualmente frente a la digitalización, aunque esto requiere adaptación y aprendizaje.

Finalmente, el autor recordó que su libro está disponible en Amazon, destacando que sus enseñanzas buscan que el dinero trabaje de manera más eficiente y segura para quienes lo poseen, no solo para grandes patrimonios.