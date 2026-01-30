Jorge Dioni: "El problema de la vivienda es que se ha transformado en un depósito de valor más rentable que otros activos tradicionales"

El periodista y escritor Jorge Dioni (Zamora, 1974) está considerado como una de las voces más influyentes del debate urbano en España y este viernes, horas antes de dar una conferencia en Ibiza invitado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Ibiza, ha analizado en Onda Cero cuáles son, a su parecer, las causas y consecuencias de la crisis de vivienda que atraviesan las Pitiusas junto al conjunto de España.

Dioni ha explicado que la situación actual no responde a un único motivo, sino a "una conjunción de factores globales, particulares, coyunturales e históricos" que han convertido la vivienda en un activo financiero de enorme atractivo y ha recordado que España es un país de propietarios y que, mientras la subida de precios perjudica a quienes buscan alquiler, para quienes ya poseen vivienda "es una excelente noticia".

Por ello, ha asegurado que la vivienda "se ha transformado en un depósito de valor más rentable que otros activos tradicionales" y que por ello la principal vía para revertir esta crisis pasa por reducir la rentabilidad del mercado inmobiliario en un sistema como el español "donde la vivienda funciona como principal sistema de ahorro y herencia familiar". Una medida que no es sencilla "porque cuando planteas actuar sobre esto, estás diciendo que vas a romperle la hucha a mucha gente, por más que sean medidas necesarias junto a otras que obliguen a poner viviendas en el mercado y a desarrollar suelo urbano sin dilaciones".

Por otro lado, Dioni también ha abordado la paradoja de las viviendas vacías en Ibiza y en grandes ciudades como Madrid o Barcelona explicando que "muchas se han convertido en depósitos de capital para ahorradores e inversores que prefieren mantener su dinero en ladrillo antes que en productos financieros de baja rentabilidad" y al mismo tiempo, ha asegurado que "el turismo es un factor más y no el más determinante de este problema por más que sea muy visible al afectar al entorno inmediato" y es que según sus palabras "se suma a un fenómeno más amplio de desplazamiento de residentes y transformación de los centros urbanos".

Finalmente, sobre los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y recurren al co-living o se ven obligados a marcharse, Dioni ha lanzado un mensaje claro. "Cuando uno tiene un problema, lo mejor que puede hacer es compartirlo y asociarse con otra gente que tenga ese mismo problema y demostrar que la unión es la herramienta más poderosa para impulsar cambios reales".

El autor ofrecerá esta tarde, a partir de las seis, una conferencia en Can Ventosa en la que profundizará en estas cuestiones y en los retos que afrontan Ibiza, Formentera y el conjunto de las ciudades españolas ante una crisis que afecta al corazón mismo de la vida cotidiana.