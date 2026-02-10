PlayCine consolida su crecimiento como red de apoyo para profesionales del cine y las artes escénicas

La asociación PlayCine, fundada por Iván Ros, continúa afianzándose como un espacio de referencia para actores, actrices y profesionales de las artes escénicas, ofreciendo apoyo, visibilidad y oportunidades reales de trabajo tanto a nivel nacional como internacional.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Ros explicó que PlayCine nació hace casi seis años a partir de un pequeño grupo de amigos que compartían castings, con el objetivo de abrir esa información a más personas y crear una red colaborativa dentro de un sector especialmente complejo.

“Es una profesión muy complicada y creemos que nos tenemos que ayudar entre todos”, señaló Ros.

Actualmente, la asociación cuenta con usuarios de todas las edades y perfiles, desde intérpretes y bailarines hasta técnicos y cantantes, y pone a su disposición chats de castings gratuitos en España, México, Argentina y Colombia, facilitando el acceso a oportunidades profesionales en distintos mercados.

Uno de los pilares fundamentales de PlayCine es la iniciativa “Hablemos del Oficio”, una serie de encuentros gratuitos por Zoom en los que actores y actrices de reconocido prestigio comparten su experiencia de forma altruista. Por estas sesiones han pasado nombres como Roberto Álamo, Nacho Guerreros, Eduard Fernández, Melanie Olivares, Mario de la Rosa o Imanol Uribe, entre otros.

Además, los socios colaboradores —con una aportación anual de 25 euros— cuentan con ventajas como prioridad de participación en encuentros, asesoramiento profesional, listados actualizados de representantes y directores de casting, así como acceso a servicios del sector a precios ajustados.

Ros destacó también la importancia de la imagen profesional y la preparación, insistiendo en que los perfiles en redes sociales deben estar orientados al trabajo y contar con currículum actualizado, fotografías profesionales y videobook, herramientas clave para facilitar el contacto directo con productoras y directores de casting.

“Muchas veces no se abre un casting porque es demasiado laborioso. Saber qué perfiles tenemos nos permite conectar directamente a la gente adecuada con los proyectos adecuados”, explicó.

Con una presencia activa en redes sociales y una filosofía basada en la humildad, la cooperación y la transparencia, PlayCine continúa creciendo como una plataforma que simplifica el acceso a la industria y protege a los profesionales frente a prácticas poco justas, demostrando que el trabajo en red sigue siendo una de las claves del sector audiovisual.