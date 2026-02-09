Fabio Otero logra una brillante segunda posición en la Africa Eco Race en la categoría sin asistencia

El piloto afincado en Ibiza Fabio Otero ha conseguido una segunda posición en la Africa Eco Race, una de las pruebas más duras del mundo del motor, solo por detrás del Dakar. El logro cobra aún más relevancia al haber competido en la exigente categoría +450 cc sin asistencia (malle moto), en la que los participantes deben encargarse personalmente de la mecánica, la logística y el descanso durante toda la prueba.

En una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, Otero explicó que la carrera ha supuesto recorrer cerca de 6.000 kilómetros en 13 días, atravesando Marruecos, Mauritania y Senegal, con llegada final al emblemático Lago Rosa, en Dakar.

El piloto destacó la dureza extrema del recorrido, con condiciones muy cambiantes: nieve y frío intenso en el Atlas, lluvias en las primeras etapas, grandes zonas de piedra en Marruecos y cinco días especialmente duros en las dunas de Mauritania, donde muchos participantes llegaron a perderse durante horas.

Otero subrayó que competir sin asistencia implica que “te lo tienes que hacer todo: reparar la moto, montar y desmontar la tienda de campaña y gestionar el cansancio”, lo que convierte esta categoría en una de las más fieles al espíritu original de los grandes rally raid africanos.

Además, explicó que en esta modalidad los pilotos cuentan con un número limitado de neumáticos para toda la carrera, lo que obliga a dosificar la mecánica y el ritmo, a diferencia de los participantes con asistencia, que pueden cambiar ruedas con mayor frecuencia.

Durante la entrevista, el piloto también comparó la Africa Eco Race con el Dakar, prueba que ya ha disputado anteriormente, señalando que “para disfrutar, África siempre será África”, al tratarse de una carrera más lineal, atravesando países y paisajes muy variados, frente al formato actual del Dakar en Arabia Saudí.

Tras este resultado, Fabio Otero ya piensa en sus próximos retos deportivos, entre ellos pruebas del Campeonato de España de rally raid y una posible vuelta a grandes competiciones internacionales en el futuro.