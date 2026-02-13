Noemí Funes: “La música me ha dado una segunda vida”

La cantante y maestra ibicenca repasa su trayectoria artística y su vocación docente en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera

La cantante y docente ibicenca Noemí Funes ha asegurado que atraviesa uno de los momentos más intensos y plenos de su trayectoria artística, afirmando que “la música me ha dado una segunda vida”, durante una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

Nacida en Ibiza, en el seno de una familia trabajadora de origen almeriense, Funes recordó sus inicios musicales vinculados al karaoke, un espacio que, según explicó, fue clave en su desarrollo artístico: “Yo con el karaoke crecí. Ahí se crean lazos y se aprende a soltarse”. Aquella etapa le permitió ganar confianza y comenzar a forjar una trayectoria que la ha llevado a participar en distintos proyectos musicales de la isla.

Entre ellos, destacó su paso por Endèmics, su participación en el Cor Ciutat d’Eivissa y su actual papel como vocalista de Groove Garage, banda de versiones de funk, rock, blues y soul. También recordó su interpretación de “Bona Nit Blanca Rosetta” dentro del álbum Inmaculate Ibiza, una versión que definió como un momento muy especial en su carrera.

Sobre su regreso más decidido a los escenarios, explicó que supuso recuperar una parte de sí misma que había quedado en pausa: “No imaginaba desenterrar este ‘Jumanji’ que llevaba dentro. Cuando me bajé del escenario supe que quería más”, relató al recordar uno de sus primeros conciertos con su actual banda.

Funes reconoció que, pese a su presencia escénica, se considera una persona tímida. “Rompo la barrera cuando suena la música”, señaló, subrayando que la conexión con el público es fundamental: “Cuando hay ‘feedback’ con la gente te olvidas de tus miedos”.

Además de su faceta artística, la ibicenca ejerce como maestra de Educación Primaria, una profesión que asegura vivir con pasión. Aunque en su juventud soñó con ser veterinaria, finalmente optó por la docencia. “Cada mañana me levanto con una sonrisa”, afirmó, aunque también abordó las dificultades actuales del sistema educativo.

En este sentido, apuntó a los cambios en la dinámica escolar y al aumento de la diversidad en el aula: “La ratio ha bajado, pero la diversidad ha subido”, reflexionó, añadiendo que uno de los principales retos es equilibrar la atención individualizada con el bienestar del grupo. También defendió la importancia del trabajo en equipo entre docentes y el apoyo emocional dentro de los centros educativos.

Madre de dos hijas, Funes dejó claro que la familia ocupa un lugar prioritario en su vida y que su proyecto musical convive con esa responsabilidad: “Ahora lo vivo y lo exprimo, pero sin olvidar que lo mejor que he hecho en mi vida son mis hijas”.

De cara a los próximos meses, anunció nuevas actuaciones con Groove Garage y su participación en un concierto homenaje a Ramón Bufí, consolidando así una etapa artística que define como ilusionante y en crecimiento.

Con una carrera construida desde la constancia, la formación coral y la pasión por el directo, Noemí Funes representa una de las voces activas del panorama musical ibicenco actual, combinando escenario y aula con la misma vocación.