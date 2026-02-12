“Una bicicleta puede cambiar una vida”: Ibiza impulsa una nueva campaña solidaria para enviar bicis a Senegal

Ibiza vuelve a volcarse con la solidaridad. La impulsora de la campaña “¿Te sobra una bicicleta?”, Alba Pau, ha anunciado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera la puesta en marcha de la tercera edición de esta iniciativa solidaria, cuyo objetivo es recoger bicicletas en desuso para enviarlas a un colegio en Senegal.

“Muchos niños caminan una hora o más cada día para ir a la escuela. Una bicicleta les cambia la vida”, explicó Pau durante la entrevista. El destino de las bicicletas es un centro gestionado por monjas españolas que atiende a unos 300 menores. Para muchos de ellos, acudir a clase no solo significa recibir educación, sino también acceder a una comida caliente diaria.

Hasta el momento, la campaña ha logrado recoger más de un centenar de bicicletas, aunque no todas han podido aprovecharse. Muchas procedían de abandonos o incautaciones y se encontraban en mal estado. Finalmente, alrededor de 50 han sido reparadas, ya que en algunos casos “arreglarlas costaba más que comprar una nueva”, señaló.

La iniciativa cuenta con la colaboración de varios ayuntamientos de la isla, la Policía Local y voluntarios de Santa Gertrudis, que se encargan de la puesta a punto de las bicicletas. “Es mucho trabajo, muchas horas y muchas gestiones, pero cuando ves la cara de los niños, compensa todo”, afirmó Pau.

El transporte también es posible gracias al apoyo de empresas colaboradoras que facilitan el envío en contenedor hasta Dakar, desde donde se trasladan por carretera hasta el colegio. Los gastos de material y recambios se cubren con donaciones y fondos recaudados en anteriores ediciones.

Las personas interesadas en donar una bicicleta pueden entregarla en el restaurante Can Pau o en el Punt Jove de Santa Gertrudis. La campaña permanecerá abierta hasta el 14 o 15 de este mes, ante la previsión de ampliar el plazo unos días más.

“Una bicicleta que aquí no usamos puede significar educación, tiempo y dignidad para un niño”, concluyó Alba Pau, animando a la ciudadanía a revisar garajes y trasteros en busca de esas bicis olvidadas que pueden tener una segunda vida solidaria.