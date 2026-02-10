Fabio Lottero logra un brillante segundo puesto en el Africa Eco Race sin asistencia

El piloto afincado en Ibiza Fabio Lottero ha firmado una actuación extraordinaria en el Africa Eco Race, considerada la segunda prueba más dura del mundo del motor tras el Dakar, al lograr la segunda posición en la categoría de motos de más de 450 cc, compitiendo además en la exigente modalidad sin asistencia.

En una entrevista concedida a Más de Uno Ibiza y Formentera, Lottero explicó que competir sin asistencia implica que el propio piloto debe encargarse de todo: mantenimiento de la moto, reparaciones, montaje y desmontaje de la tienda de campaña y gestión del material tras cada etapa. “Te lo tienes que hacer todo tú”, resumió el piloto.

La prueba ha recorrido más de 6.000 kilómetros en 13 días, atravesando Marruecos, Mauritania y Senegal, con salida en Tánger y llegada al emblemático Lago Rosa. Lottero destacó la dureza de etapas como las de Mauritania, con cinco días consecutivos de navegación extrema, piedras, dunas blandas y largas jornadas sobre la moto.

Uno de los aspectos más duros de la categoría sin asistencia es la limitación de material. Fabio compitió con solo cinco neumáticos traseros y tres delanteros para toda la carrera, frente a los pilotos con asistencia, que pueden cambiar ruedas con mucha mayor frecuencia. “Tienes que dosificar la moto, las ruedas y el físico”, explicó.

A nivel deportivo, el piloto subrayó el alto nivel de la prueba, con la presencia de equipos oficiales de marcas como Aprilia y Yamaha, y una gran diversidad de ritmos y estilos de pilotaje. En su caso, la estrategia fue clara: priorizar la navegación, la fiabilidad mecánica y la resistencia mental.

Lottero también destacó el componente humano del Africa Eco Race, especialmente en la categoría original, donde los pilotos se ayudan entre ellos, creando un ambiente de compañerismo que recuerda al espíritu más auténtico de los rally raid.

Tras este importante resultado, el piloto ya piensa en el futuro. Entre sus próximos objetivos figuran pruebas del Campeonato de España de rally raid y su participación en la Vuelta a Ibiza en mountain bike, como parte de su preparación física. A largo plazo, el Dakar vuelve a aparecer en el horizonte, aunque el propio Lottero reconoce que, para disfrutar, “el Africa Eco Race es más auténtico”.

Desde el programa se puso en valor no solo el mérito deportivo, sino también el apoyo de familiares, clubes y patrocinadores, destacando especialmente al Club Aventura Tuareg, encargado de la preparación de la moto, y la implicación del Ayuntamiento de Ibiza de cara a futuros proyectos.

La trayectoria de Fabio Lottero vuelve a situar a Ibiza en el mapa del rally raid internacional, demostrando que con esfuerzo, constancia y pasión se pueden lograr grandes resultados incluso sin grandes estructuras profesionales.