PIMEF lanza su encuesta anual para radiografiar la temporada 2026 en Formentera

La Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF) ha puesto en marcha su encuesta anual de resultados de la temporada 2026, con el objetivo de obtener una radiografía real de la situación del tejido empresarial de Formentera. La participación está abierta a todas las empresas de la isla, sean o no socias de la asociación.

El cuestionario recoge información sobre la valoración general de la temporada, la evolución de la facturación y de los resultados, el empleo y el alojamiento del personal, la variación de los costes y las previsiones para 2027.

Además, incluye preguntas sobre movilidad, el límite de vehículos y el funcionamiento de los servicios e infraestructuras de la isla. La encuesta incorpora también apartados específicos por sectores, para que cada empresa pueda reflejar las particularidades de su actividad.

Los datos obtenidos permitirán a PIMEF disponer de información objetiva sobre las necesidades y prioridades del empresariado de Formentera y trasladarlas a las administraciones.

La encuesta puede cumplimentarse a través de este enlace:

https://es.surveymonkey.com/r/QG2Q3NJ

Desde PIMEF animan a todas las empresas de la isla a participar y a difundir la iniciativa entre otros negocios.