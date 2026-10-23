Cova Arroyo: "El deporte aporta a los usuarios de ADDIF una vida social en común con todos sus compañeros"

Más de Uno Ibiza y Formentera ha visitado la sede de la Asociación de Deporte para Personas con Diversidad Funcional de Ibiza y Formentera (ADDIF), junto al Mercat Nou de la ciudad de Ibiza, para conocer cómo es el día a día de los usuarios de la entidad y cómo preparan la octava edición de su VIII Diada Solidaria e Inclusiva que se celebrará el domingo 25 de octubre en el Centro Social de Can Escandell, en la Asociación de Vecinos de San Pablo de la capital de la isla.

Un día muy especial que reunirá deporte, música, gastronomía y actividades para toda la familia y en el que según ha explicado en Onda Cero, la coordinadora del proyecto y del taller de serigrafía para empresas de la misma asociación, Cova Arroyo, "el deporte y la inclusión volverán a ser protagonistas" de forma ininterrumpida desde las nueve de la mañana a las seis de la tarde con la celebración del VIII Torneo Social de Petanca de Tripletas Mixtas Inclusivas a primera hora, el VIII Tornero de Fútbol Sala Inclusivo que está previsto desde las 17.00 a las 18.00 horas, actuaciones musicales, pintacaras, baile, rifas y un arroz de matanzas que se servirá a partir de las dos y media de la tarde y que incluye además esnsalada, vino, agua, frutas y bunyols con un precio de 14 euros para adultos y 8 para menores de diez años.

En este sentido, la propia Arroyo ha destacado que "el principal objetivo es reunir a personas con y sin diversidad funcional en un ambiente de convivencia y diversión", al tiempo que ha hecho una firme defensa de los valores del deporte en la asociación, asegurando que "les aporta una vida social en común con todos sus compañeros, mejoras en su bienestar emocional y en sus relaciones personales".

Durante el reportaje, los propios deportistas de ADDIF han compartido sus experiencias y su pasión por el deporte, y así hemos podido conocer a José, campeón de petanca en su categoría, quien ha presumido de las numerosas medallas y trofeos que ha conseguido, a Sonia que ha explicado con una gran sonrisa que practica pádel, teatro, petanca y atletismo, a Lula, pareja de Sonia en el padel y también practicante de petanca donde juega con sus amigos, y a Jaume, que ha hablado de su afición a la natación y ha puesto el toque de humor a la entrevista contando dos chistes, en algo que se ha convertido ya casi en una tradición cada vez que Formentera visita las instalaciones de la asociación.